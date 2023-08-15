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暖迎慈悲月！　西螺福興宮「封鐘鼓」普施濟度

▲西螺福興宮依循古例於農曆六月廿九舉行封鐘鼓儀式，迎接中元慈悲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮依循古例於農曆六月廿九舉行封鐘鼓儀式，迎接中元慈悲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮長期積極推動太平媽祖信仰與民眾生活的結合，今（15）日依照舊俗古例舉行封鐘鼓的儀式，誦經團祝禱後，廟方執事人員請出封條、蓋上大印，架梯將封條貼在左鐘、右鼓上，感恩月期間停止鳴鐘擊鼓、不放鞭炮，讓來到陽間的「好兄弟」 享受普施濟度。

農曆七月初一即是「鬼門開」，為讓好兄弟、好姊妹可以安享一整個月平靜悠閒的普渡時光、接受普施濟度，西螺福興宮特別選在農曆六月廿九日舉行封鐘息鼓儀式，避免在七月鳴鐘擊鼓驚動太平媽的護駕兵馬戒備警示，打擾有情眾生接受人間款待的平靜的時光。

▲西螺福興宮依循古例於農曆六月廿九舉行封鐘鼓儀式，迎接中元慈悲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮依循古例於農曆六月廿九舉行封鐘鼓儀式，迎接中元慈悲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮指出，往年均將善信捐獻數千份普渡品，分批贈予給全國各地家扶中心、育幼院、長青食堂、社區發展協會、基金會等社福機構，讓普渡物資發揮最大的社會功能，今年更特別以功德緣籤進行發想設計「限量平安籤」，凡是農曆七月至太平媽文創品區定額消費即可獲贈。

西螺福興宮表示，封鐘鼓除展現對太平媽祖的敬意，更是呈現出台灣人特有的人情味，藉此感念七月來到陽間的孤苦孤魂，彰顯人與未知世界的相互尊重。未來西螺螺福興宮將持續發揮其在社會中的積極角色，透過宗教信仰的融合，向社會傳遞關愛與溫暖的訊息。

延續百年慶讚中元的傳統，西螺福興宮於癸卯年農曆七月廿三日舉辦慶讚中元拔薦法會，可以捐贈普桌物資做公益，另設祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等超薦牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬，邀請全臺信善一起參與為自身積福德祈福願。

▲西螺福興宮依循古例於農曆六月廿九舉行封鐘鼓儀式，迎接中元慈悲月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮依循古例於農曆六月廿九舉行封鐘鼓儀式，廟方執事人員請出封條、蓋上大印。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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