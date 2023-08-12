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月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

▲▼月底就是中元節，教長建議上圖書館多了解相關知識。（圖／教育部提供）

▲下周鬼門開，教長建議上圖書館，探索世界上到底有沒有鬼怪。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

下周鬼門開、月底就是中元節，教育部長潘文忠也化身潘老師教導相關知識。潘文忠今（12日）在臉書指出，無論是鬼門開還是中元節，都是對未知世界的想像，就像志怪小說或賦予海洋生物名字，其實並不可怕，卻是知識或是文化的傳承，建議民眾可到公共資訊圖書館參觀「兒童主題書展的妖怪大對決」等展覽，探索世界上到底有沒有鬼怪。

8月30日就是中元節，潘文忠今在臉書表示，除了準備祭品拜拜普渡外，台灣各地也有中元節相關的民俗活動，像是搶孤、放水燈等等，是台灣非常傳統又富有文化意涵的節日。

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農曆七月俗稱鬼月，下周農曆七月初一俗稱「鬼門開」，潘文忠指出，或許孩子們聽到會覺得有點怕怕的，所以推薦大家看看公共資訊圖書館 7-8月的兒童主題書展的妖怪大對決，探索世界上到底有沒有鬼怪，以及世界各地的鬼怪長什麼樣子、鬼會嚇人嗎，或是鬼其實也很害羞！希望透過閱讀，打開孩子想像空間，也可以教導孩子面對害怕、面對未知的事物。

▲▼月底就是中元節，教長建議上圖書館多了解相關知識。（圖／教育部提供）

▲國家圖書館的秋季講座，可以讓民眾了解古人對神鬼的想像。（圖／教育部提供）

潘文忠表示，早在好久以前的文學家，就寫過神鬼、志怪小說，像是《搜神記》、《雜鬼神志怪》、《大唐西域記》等等，可見古人們對於神鬼也是充滿想像！國家圖書館的秋季講座，邀請祁立峰教授，從先秦的寓言、漢朝的筆記、六朝的志怪以及唐代傳奇裡，探討異世界故事，顯示作者們所描繪的異世界，也許就來自我們日常生活的投射。

此外，潘文忠也建議大家，可以到國立海洋科技博物館找鬼，因為海洋中有許多生物是以鬼命名，像是俗稱獅子魚的魔鬼蓑鮋，以及魔鬼關刀等，館內還有展出俗稱「幽靈鯊」黑線銀鮫的標本，因為怕光居住在深海，總是幽幽地出現，才有幽靈之名。

▲▼月底就是中元節，教長建議上圖書館多了解相關知識。（圖／教育部提供）

▲海洋中的生物，也有以鬼命名，圖為俗稱獅子魚的魔鬼蓑鮋。（圖／教育部提供）

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