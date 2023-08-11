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鬼月「全聯最強1神物」　以為手在摸奶！妹子驚呆：好吃

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲中元節快到了，「佛手麵包」可愛又應景。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

最強中元節拜拜神物！一名妹子驚呼，逛全聯超市時，看到一款「佛手麵包」，尤其胖胖的手指外觀讓她越看越有趣，「看你怎麼逃出我的五指山！」不僅如此，還有一款「佛手+佛眼」的組合包，引來一票網友笑虧像是「手摸奶組合！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》笑稱，最近在麵包貨架上，看到一款造型可愛的「佛手麵包」，於是買了一個回家嚐鮮，口味則是紅豆內餡，讓她小劇場噴發「看你怎麼逃出我的五指山，好像棒球手套！」

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照片可見，原PO也逗趣比出佛手姿勢，外觀約一個滑鼠大小，而包裝袋寫著「敬拜神明之傳統供品，佛手象徵身手矯健，用於祈求平安」。事實上，下周三（16日）就是農曆7月，俗稱的鬼門開，而中元節為8月30日，可說是一年一度的拜拜盛事。

不僅如此，另一名女網友也在同社團PO文，除了單賣佛手麵包，其實還有一款「佛手+佛眼」組合包，讓她笑虧是「手摸奶組合！」其中佛眼是綠豆餡。

文章引發討論，引來一票網友笑回「我傍晚去看到，以為是腳掌，怎麼這麼特別」、「好傳神哦」、「很可以耶，終於有新奇的東西了」、「好吃耶！佛手是紅豆，佛手組圓圓那個是綠豆」、「還好有手解說明，不然很納悶為啥那隻特別短」、「這就能取代素三牲了嗎？不然買個素三牲要吃很多很多天」、「我站在它前面觀賞許久，手指都很胖餒」。

也有人好奇發發問，「是像麵包的口感嗎」、「好吃嗎？會很甜嗎」。原PO也熱心解答，像是傳統糕點的口感，「覺得不錯吃，不會到太甜。20元吃可愛長大的，已無從挑剔！」

▼原PO模彷佛手，很逗趣。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▼還有佛手組合包。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

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