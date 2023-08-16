陸對台「課徵」聚碳酸酯反傾銷稅　國台辦：希望所涉企業積極配合

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸商務部公告昨15日起，對台灣進口聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，外界憂心可能衝擊整相關上下游產業。大陸國台辦今（16)日最新回應稱，這是一起正常的反傾銷調查案件，主管機關將公平公正，嚴格依法規調查，作出最終裁定。「希望所涉企業積極配合，以依法合規方式拓展大陸市場。」

朱鳳蓮指出，2022年10月8日，商務部收到大陸相關業者提交的反傾銷調查申請。按照《反傾銷條例》的規定，11月30日，商務部發佈2022年第35號公告，對原產於台灣地區的聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。

朱鳳蓮表示，根據調查結果和有關法律法規，商務部於2023年8月14日發佈初裁公告，認定原產於台灣的聚碳酸酯存在傾銷，決定對上述產品採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。

她也強調，這是一起正常的反傾銷調查案件，主管部門將本著公平公正原則，嚴格依據法律法規，開展進一步調查，作出最終裁定。「希望所涉企業積極配合，以依法合規方式拓展大陸市場。」

針對大陸商務部公告措施，我經濟部國際貿易局表示，對產業整體而言，短期內會受影響，但業者已有提前布局及分散市場，經濟部也積極協助業者朝高值化及差異化產品發展，可使影響降至最低。

據了解，陸商務部去年11月底公告對自我進口的聚碳酸酯展開反傾銷調查，預計今年11月30日前終判，最遲可延長至2024年5月31日。2022年我對中國出口聚碳酸酯金額約8億美元，占我總出口比重78.3％；今年前7月我對中出口約3億美元，占比73.6％。