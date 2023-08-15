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大陸 大陸焦點 特派現場

碧桂園爆財務危機　官方：房企風險可化解

▲▼碧桂園。（圖／路透社）

▲碧桂園出現財務危機。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

繼恆大陷入債務危機，大陸房地產巨頭碧桂園也無法倖免，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日回應相關問題稱，「目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期，但要看到這些問題是階段性的。」

付凌暉進一步指出，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

他表示，近期北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求；部分二、三線城市也在推出新的房地產調控政策，各地政策調整優化有助提振市場信心。

付凌暉強調，隨著經濟恢復，民眾收入增加，房地產市場優化政策顯效，住房消費和房企投資意願有望逐步改善。

碧桂園旗下11檔境內債券14日起停牌，所涉債券規模超過160億元（人民幣，約新台幣675億元）。香港中原地產的分析師直言，中央拯救碧桂園的難度很大，「爆雷」只是時間問題，債務違約的機率很高。

另外，大陸規模最大的民營資產管理公司「中植系」旗下的中融信託，因投資房產失利驚傳爆雷，中融信託投資者近期陸續收到理財經理的通知稱「產品已停止兌付」，至少涉及3500億元人民幣（約新台幣1.5兆元）。

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