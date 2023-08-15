數字連三個月破新高　大陸：將暫停公布「青年失業率」

▲大陸青年失業率從4月開始，連續3個月突破20%。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸青年失業率從4月開始，連續3個月突破20%，而且一月比一月高。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉曾坦言，7月份可能還會更高。8月15日，大陸國家統計局本應該公布7月份的數據。不過，官方竟直接宣布，之後，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，引發輿論一片嘩然。

據大陸國家統計局公布數據顯示，青年失業率4月為20.4%，5月為20.8%，6月為21.3%，不斷刷新有記錄以來高點。

8月15日，大陸國新辦就2023年7月份國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在會上表示，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

他表示，「比如，近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，我國16到24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。」

付凌暉進一步解釋，「再比如，隨著我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。」

不過，在陸官媒的該新聞微博下，網友看不下去直接吐槽，「閉著眼睛就看不見？」、「看不見就是沒有」、「是不是主要是負責統計的同志失業了」、「你們年輕人能擺爛，我統計局憑什麼就不能」、「對，解決不了問題，就刪除這個問題」。