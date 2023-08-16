美籍華人柳青接任波音中國總裁　曾負責領導政府關係團隊

▲美籍華人柳青將接任波音中國波音中國總裁。（圖／翻攝波音微博）

記者魏有德／綜合報導

波音公司今（16）日宣布，由柳青將接任波音中國總裁，任命案將於9月1日正式生效。據悉，服務34年的前波音中國總裁謝利嘉（Sherry Carbary）此前宣布計劃於2023年年內退休，直至7月10日起，柳青已受命代理波音中國總裁職務。

▲大陸國航波音747-8型客機。（圖／CFP）

《IT之家》報導，作為波音中國總裁，柳青將負責制定和貫徹波音在中國「其最大的民用航空市場之一」的發展和合作戰略。他將常駐北京，向波音國際集團總裁尼爾森博士（Dr. Brendan Nelson）彙報工作。

公開資訊顯示，柳青出生於遼寧，曾擔任福特汽車大中華區副董事長、福特汽車國際市場集團副總裁兼總法律顧問、克萊斯勒汽車及克萊斯勒-戴姆勒公司高管。柳青接任波音中國總裁前，曾擔任波音民用飛機集團飛行服務業務的高管，還負責帶領波音在中國大陸的政府關係團隊，管理世界各地 15個培訓中心的近5000名員工。

▲南航波音737-800型客機。（圖／CFP）

尼爾森表示，「中國一直都對波音至關重要，我們非常幸運可以讓柳青來領導中國業務，並打造與中國客戶和利益相關方的重要合作夥伴關係。基於超過20年的企業高管經驗，柳青對中國市場有著獨到的理解和深刻的認識。」