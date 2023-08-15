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大陸 大陸焦點 特派現場

外企憂《反間諜法》　陸商務部：合法經營不需擔心

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸《反間諜法》的實施，以及陸國安部公開社會動員令，號召全民舉報間諜，引發包含台商在內的外企擔憂。對此，大陸商務部外國投資管理司司長朱冰14日在大陸國新辦舉行的國務院政策記者會上回應，「企業只要依法合規經營，那就完全不需要擔心。」

大陸商務部外國投資管理司司長朱冰回應，以立法形式防範打擊間諜活動、維護國家安全是國際通行做法。外資企業是中國經濟的重要組成部分，中國歡迎外資企業來華發展，這一態度是一貫的，也是明確的。中國將堅定不移地推進高水平對外開放，持續改善營商環境。

朱冰指出，近期，商務部召開了外商投資商協會專場政策解讀溝通圓桌會，邀請了有關部門和相關領域專家就《反間諜法》等外資企業關注的內容做了詳細解讀和交流，著力提高政策透明度和可預期性。

他強調，企業只要依法合規經營，那就完全不需要擔心。

大陸《對外關係法》以及修訂的《反間諜法》7月1日生效後，美國政府建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，以避免遭到任意執法、禁止出境及錯誤拘留的風險。

在《反間諜法》生效1月後，大陸國家安全局8月1日通過社交媒體微信以「反間防諜需要全社會動員」為題發文，號召全民舉報間諜，並宣布舉報有功者有賞。

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