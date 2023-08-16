全球最低國家之一！大陸生育率降至1.09　詞條迅速遭封禁

▲大陸在人口過億國家中屬最低生育水平。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國人口與發展研究中心提交的一份報告近日指出，初步測算2022年中國總和生育率已下滑至1.09，已成為全球生育率最低的國家之一，在目前世界上人口過億的國家中屬於最低生育水準。報告稱，中國「十四五」期間將出現極低生育水準，未來生育水準回升的空間有限。該話題引發民眾熱議，但火速「被消失」。

標籤為#中國總和生育率已跌至1.09#的話題很快衝上微博熱搜。但不久，話題就被消失，顯示「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」。

▲話題被封禁。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導，為了提高生育率，今年以來，大陸各地的「催生」政策密集出台。比如深圳市出台的徵求意見稿提出，擬為生育三孩的家庭三年累計發放補貼19000元（人民幣，下同）；山東濰坊則出台了對於三孩就讀高中免除學費的政策等。

大陸人口經濟學家梁建章表示，歐洲國家現金補貼家庭福利的金額占GDP的比重遠高於日韓，這也是歐洲國家生育率普遍高於日韓的原因之一。

梁建章稱，「可以借鑒這些國家的經驗來制定具體的補貼政策。我建議對於二孩家庭的每個孩子，給予每月1000元的現金補貼。給予多孩家庭的每個孩子給予每月2000元的現金補貼，直至孩子20歲。與此同時，對於二孩家庭實行所得稅和社保費減半，三孩家庭所得稅和社保全免（對於特別富裕的家庭，可以設定一個補貼上限）。估計這些措施能夠將生育率提升20%左右。」