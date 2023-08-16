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食品賣場大放送！7千箱泡麵送弱勢　嘉市警「大白熊」現身反詐

▲▼ 食品大賣場中元節大放送 嘉市警大白熊現身反詐 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 食品大賣場中元節大放送 嘉市警現身宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市隱藏版食品大賣場做直播主起家，賣場擁有占地7、800坪大倉儲，吸引各地消費者來玩逛採購，中元節將屆，於15日準備7000餘箱泡麵，免費送給設籍嘉義縣市民眾及弱勢團體，吸引大批人潮冒雨大排長龍，北興派出所所長林韋廷與警察同仁維持交通秩序，保護排隊民眾安全，警察大白熊亦現身於現場向民眾逐一講說反詐、反毒及婦幼安全新知。

▲▼ 食品大賣場中元節大放送 嘉市警大白熊現身反詐 。（圖／嘉義市警局提供）

近來詐騙集團常偽裝投顧公司，邀請被害人加入群組，並讓被害人投資小額獲利成功出金，藉此博取信任，使被害人投入更大金額後，便封鎖帳號，當被害人驚覺遭詐騙時，錢財早已被詐騙集團捲款而逃。對於長者，詐騙集團亦常假冒親友或檢察官、戶政事務所等公務機關，且為了讓長者上當，會主動唸出長者年籍資料，讓長者相信對方就是公務機關來電。

▲▼ 食品大賣場中元節大放送 嘉市警大白熊現身反詐 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警一分局除派員到場協助維持交通秩序，以維護排隊民眾人身安全外，亦由分局宣導團隊帶吸睛的警察大白熊至現場向民眾逐一講解近期常見詐騙話術及防範方式，排隊民眾聽完驚呼連連「詐騙手法多到防不慎防！」。

▲▼ 食品大賣場中元節大放送 嘉市警大白熊現身反詐 。（圖／嘉義市警局提供）

分局長林詔徹表示，現今許多詐騙集團，冒稱是某投顧公司以投資名義詐騙民眾，並由車手身穿西裝，帶著偽造的投顧公司證件向被害人騙取贓款，請民眾投資應尋求正當合法管道，詳加瞭解並多方詢問確認後再行決定投資與否，有任何疑問請撥打110或165求證。詐騙手法千變萬化，終究不離騙錢、騙個資、騙金融帳戶，警方亦將持續利用各項管道加強反詐宣導，也歡迎市民朋友多上警察局臉書粉絲專頁或165反詐騙平台查看最新詐騙資訊！

▲▼ 食品大賣場中元節大放送 嘉市警大白熊現身反詐 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警局提醒市民朋友，兒少性剝削防制必須從小做起，教師、家長、員警共同以直接不隱晦的方式和孩童討論網路安全，才能夠有效的建立起網路安全網絡。

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