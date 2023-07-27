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嘉市警VR科技結合可愛玩偶　宣導反詐騙

▲▼ 嘉市警局召喚神隊友齊反詐 黃敏惠市長攜手超萌警察大白熊宣誓「打詐六不」　 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市警局召喚神隊友齊反詐 黃敏惠市長攜手超萌警察大白熊宣誓「打詐六不」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局推廣數位化犯罪預防宣導不遺餘力，市警局串聯廟宇及科技公司合作，共同開發「警察大白熊實體公仔」及「神隊友AR擴增實境互動遊戲」，為全國首創「產、官、藝、廟」識詐(宣導教育)AR擴增實境跨域合作，運用科技吸引年輕族群參與、增加民眾觸及反詐資訊機會，使犯罪預防宣導以截然不同的態樣呈現，帶給市民朋友更豐富且多樣的宣導內容。大白熊設計師Smart莊信棠也揭曉了一個神秘彩蛋，他特別設計了可愛的大白熊Q版警察貼圖，以表達對辛勤工作的警察同仁的感謝之情，這個神秘彩蛋為活動增添了驚喜和趣味性。

▲▼ 嘉市警局召喚神隊友齊反詐 黃敏惠市長攜手超萌警察大白熊宣誓「打詐六不」　 。（圖／嘉義市政府提供）

「打詐六個不，詐騙走無路」：「要求先匯款的，不要給」、「臉書沒藍勾勾，不要點」、「網路交友借錢，不要信」、「穩賺不賠群組，不要加」、「收到不明簡訊，不要理」、「要求給個資的，不洩漏」。黃敏惠市長表示，正值暑假期間，網路及生活中充斥著許多詐騙和犯罪問題，市警局在陳炯旭局長領導下，帶領團隊結合五間廟宇(嘉邑北社尾保安宮、嘉義文財殿、嘉邑城隍廟、嘉義市奉天宮、九華山地藏庵)、「大棠文化企業社」及「錦田雲端科技股份有限公司」成立了一個創意小組，各寺廟分別代表不同的議題，包括反霸凌、反酒駕、反幫派、反家暴和反毒，而讓沉睡的大白熊甦醒並化身為神隊友，以實境解謎體驗遊戲，透過創新的宣導方式將防詐的意識融入市民朋友生活中，減少後續犯罪打擊和調查的工作。

▲▼ 嘉市警局召喚神隊友齊反詐 黃敏惠市長攜手超萌警察大白熊宣誓「打詐六不」　 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長指出，透過了解犯罪和詐騙的原因，我們可以做更多的預防工作，從而減少犯罪的發生，並減少人民受害。這次的整合是我們與廟宇、藝術文化、科技和基層社區的力量共同努力的結果。希望以設計思維的組織，讓嘉義市成為一個最健康、最幸福的城市。再次感謝各界的齊心努力，攜手全民一起努力，打擊犯罪，讓嘉義市成為一個最健康、最幸福的城市。

▲▼ 嘉市警局召喚神隊友齊反詐 黃敏惠市長攜手超萌警察大白熊宣誓「打詐六不」　 。（圖／嘉義市政府提供）

警察局長陳炯旭表示，希望不僅打擊犯罪，更成為市民的好朋友。多元的犯罪預防宣導模式，教育民眾認識犯罪並遠離風險。融入活潑有趣的互動模組和知識性的Q&A題庫，成功拉近與民眾的距離。透過犯罪預防宣導融入藝術創作，運用科技作為反詐宣導的主軸，開發互動模組和Q&A題庫，使宣導具有永續教育意義。未來，這些資源還可以應用於校園宣導和有獎徵答活動中，吸引青年學子參與，增加民眾接觸反詐資訊的機會，達到全民反詐的目標，共同提升市民的防詐能力。

現場私立東吳高職與也與建教合作企業老四川餐飲一同響應支持，鼓勵百位學生參與此次反詐活動，成為Z世代反詐小尖兵，讓反詐觀念在校園深耕。市府與民間協力，資源共享、跨域合作，未來期待警察局能運用科技，繼續在有限的資源中，發揮無限的創意，分齡分眾優化犯罪預防宣導品質，教育各年齡層民眾防詐觀念，共同創造城市幸福與永續安全。

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