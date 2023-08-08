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民雄分局強化警銀合作　實施「金融機構攔阻詐騙演練」

▲▼ 「民雄分局與民雄農會聯合演練攔阻詐騙」。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 「民雄分局與民雄農會聯合演練攔阻詐騙」。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄警分局偵查隊與民雄派出所為強化警、銀合作，提升金融機構行員警覺心與熟悉通報程序，特結合民雄鄉農會信用合作部實施「金融機構攔阻詐騙演練」。

▲▼ 「民雄分局與民雄農會聯合演練攔阻詐騙」。（圖／民雄分局提供）

民雄鄉農會總幹事陳加茂表示，農會將持續注意可疑人事物，若有神色慌張的民眾，或是異常大筆匯提款，將通報警察前來協助處置，避免民眾遭詐騙所害，與警方共同攔阻詐騙金流，守護民眾財產安全。

▲▼ 「民雄分局與民雄農會聯合演練攔阻詐騙」。（圖／民雄分局提供）

民雄警分局於8月1日起與民雄鄉各界地方人士及相關機構組成「民雄打詐隊」，透過公私協力，力求全面提升民眾「識詐能力」。警方分析，遭詐騙民眾年齡及職業，發現中高年齡層及退休、農林工作者占有一大部分，因此特挑選與該類型民眾常出入之金融機構作為演練對象，由民雄分局女警扮演受騙民眾，以詐騙集團常見教導受騙民眾的語術如「房屋裝潢」、「買房買土地」及「親友借錢」等理由回應行員的關懷提問，提升行員與民眾問答技巧，並同時教導行員如何針對這些理由找出破綻。

民雄分局同時也藉由演練向民雄鄉農會實施反詐騙宣導，提升金融機構行員對反詐騙相關意識及新型態詐騙手法的了解，畢竟當民眾被詐騙前往金融機構臨櫃匯款時，第一線金融機構行員為首要的攔阻防護網，警方持續以團隊力量強化打詐力道，並透過與金融機構合作，降低民眾遭詐騙機率。

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