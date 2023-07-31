布袋分局反詐騙宣導　員警深入社區提高鄉親「識詐」能力

▲▼ 布袋警深入社區、教會宣導反詐福音 獲樂齡長者熱烈迴響 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來詐騙案件可謂層出不窮，無孔不入，令人防不勝防，無論男女老幼、個行各業都有可能受騙。為提高鄉親「識詐」能力，布袋警分局轄屬之分駐、派出所均積極投入「新世代打擊詐欺策略行動綱領」工作，分別針對各年齡群規劃不同的反詐宣導策略。

日前義竹分駐所所長蔡季龍針對義竹教會長者教友舉辦「防詐福音宣導」;新店派出所所長余育財率員警前往金融機構、老人食堂等長者聚集場所進行防詐宣導。景山派出所所長陳志祥則深入各村里社區活動中心宣導當前各種詐騙方式，期盼學童從小紮根，長者樂齡學習，透過民間參與，公私協力等方式共同防止詐騙案件發生。



現行詐欺集團詐騙的對象不分性別、對象、年齡、學歷，只要聽到「健保卡費未繳」、「偵查不公開」、「監管金融帳戶」、「投資高獲利」、「假冒親友借錢」等關鍵詞語，即有可能是詐騙話術，務請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」要訣，並可撥打「110或165反詐騙專線」向警方諮詢及求證，千萬勿輕易聽信指示提(匯)款，以免誤信詐騙而遭受金錢損失。



布袋警分局分局長林思妙表示，防止詐騙案件發生一直以來即是警方重點工作，阻詐最有效的方式乃是提升鄉親犯罪預防觀念，強化自我防詐意識，分局將利用各種場合持續宣導，避免民眾受害。