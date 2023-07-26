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落實企業ESG永續發展　中保科技集團捐贈嘉義市警局AED

▲▼ 隨時救命不用等，AED提升緊急救護能力。 。（圖／嘉義市警局提供）

▲「中保科技集團立遠生醫股份有限公司」，捐贈嘉義市警局「自動體外心臟去顫器(AED)」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「中保科技集團立遠生醫股份有限公司」為落實企業ESG永續發展目標體認持續守護民眾社會秩序與員警辛勞，捐贈「自動體外心臟去顫器(AED)」5套及AED智慧連線管理系統予嘉義市警察局同仁及洽公民眾之緊急時備用，由董事長劉福興率同共6人將AED捐贈給嘉義市政府警察局。

▲▼ 隨時救命不用等，AED提升緊急救護能力。 。（圖／嘉義市警局提供）


董事長劉福興表示，警察工作相當辛苦24小時守護及民眾生命安全，對員警來說，只要配合 AED 上的圖示步驟，搭配機器發出的語音指示，進行急救，就有機會在黃金 4 分鐘內挽救一條寶貴的生命。

▲▼ 隨時救命不用等，AED提升緊急救護能力。 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市警局回贈感謝狀 。（圖／嘉義市警局提供）

「中保科技集團立遠生醫股份有限公司」為落實企業ESG永續發展目標體認持續守護民眾社會秩序與員警辛勞，捐贈「自動體外心臟去顫器(AED)」5套及AED智慧連線管理系統予嘉義市警察局同仁及洽公民眾之緊急時備用，所捐贈套組提供智慧連線管理系統，可幫助派出所24小時偵測的設備，掌握AED是否被取出、主機是否故障，透過訊號回傳，達到全時監控設備管理，可提升警察人員及洽公民眾之安全。


局長陳炯旭表示，全國各地警察同仁，因心臟病或其他緊急心血管疾病猝死的事件時有所聞，這次「中保科技集團立遠生醫股份有限公司」捐贈了5組自動體外心臟電擊去顫器（AED），將分配第一、第二分局，協助守護第一線警察同仁，發揮救護，爭取黃金時間之功能。自動心臟體外電擊去顫器（AED）具有簡易好操作的特點，捐贈的具有警報、衛教宣導、雲端監控等功能，能在緊急時讓操作者迅速上手，把握黃金救援時間。

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