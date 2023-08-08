結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

▲「民雄打詐隊」強力出擊 警民合作全面反擊詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現今詐騙型態多樣，透過簡訊、電話、網路社群等管道接觸民眾， 可謂防不勝防。民雄警分局結合民雄鄉各界力量成立「民 雄打詐隊」，與會人員民雄鄉林于玲鄉長、代表會涂文生主席、林淑完議員、簡嘉億議員助理李昭雄先生、民雄鄉 28 村村長、代表會各席代表 及各社區發展協會理事長等人以團隊力量強化打詐力道，並透過與民間 合作，盼能從源頭防堵詐騙資訊接觸到民眾，提升民眾防詐意識。

因應行政院修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，嘉義縣縣 長翁章梁於縣政府高峰會指示，將民雄鄉作為反詐欺實驗計畫示範區， 精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4 大面向，運用公私協力推動各項防 詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3 減目標，並以民雄 鄉為龍頭帶動嘉義縣其他鄉鎮一同打詐，以全面降低詐騙受害事件。

本次成立「民雄打詐隊」，將整合鄉民代表、村里幹事、學校及地區 性民間團體代表等，建立社區安全防詐群組，運用多元管道強化防詐宣 導。另外也將適時辦理社區聯繫會議及防詐宣導活動，針對高發詐欺犯 罪手法及話術實施教育宣導，鼓勵民眾參與防詐議題，強化防詐資訊密 度。

警方也會持續與轄內金融機構保持緊密聯繫，精進攔阻詐騙作爲，並針對轄內提款熱點及提領時段，加強巡邏、路檢等勤務，結合社區巡守隊提升見警率，警民合作一同築起防線，守護民眾的荷包。

民雄分局表示，防詐如同防疫，必須提升民眾防詐的個別免疫力，進而達到群體免疫，針對詐騙集團侵擾，民雄打詐隊將積極反制，推動民間團體、不同族群、志工等成為反詐種子，提升反詐意識的普及率， 拓展防詐反詐同溫層。警方也會隨時分析最新詐騙手法及各地案例數據， 靈活調整工作方針來反制詐騙集團。