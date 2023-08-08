　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

▲▼ 「民雄打詐隊」強力出擊 警民合作全面反擊詐騙 。（圖／民雄分局提供）

▲「民雄打詐隊」強力出擊 警民合作全面反擊詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現今詐騙型態多樣，透過簡訊、電話、網路社群等管道接觸民眾， 可謂防不勝防。民雄警分局結合民雄鄉各界力量成立「民 雄打詐隊」，與會人員民雄鄉林于玲鄉長、代表會涂文生主席、林淑完議員、簡嘉億議員助理李昭雄先生、民雄鄉 28 村村長、代表會各席代表 及各社區發展協會理事長等人以團隊力量強化打詐力道，並透過與民間 合作，盼能從源頭防堵詐騙資訊接觸到民眾，提升民眾防詐意識。

因應行政院修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，嘉義縣縣 長翁章梁於縣政府高峰會指示，將民雄鄉作為反詐欺實驗計畫示範區， 精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4 大面向，運用公私協力推動各項防 詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3 減目標，並以民雄 鄉為龍頭帶動嘉義縣其他鄉鎮一同打詐，以全面降低詐騙受害事件。

本次成立「民雄打詐隊」，將整合鄉民代表、村里幹事、學校及地區 性民間團體代表等，建立社區安全防詐群組，運用多元管道強化防詐宣 導。另外也將適時辦理社區聯繫會議及防詐宣導活動，針對高發詐欺犯 罪手法及話術實施教育宣導，鼓勵民眾參與防詐議題，強化防詐資訊密 度。

警方也會持續與轄內金融機構保持緊密聯繫，精進攔阻詐騙作爲，並針對轄內提款熱點及提領時段，加強巡邏、路檢等勤務，結合社區巡守隊提升見警率，警民合作一同築起防線，守護民眾的荷包。

民雄分局表示，防詐如同防疫，必須提升民眾防詐的個別免疫力，進而達到群體免疫，針對詐騙集團侵擾，民雄打詐隊將積極反制，推動民間團體、不同族群、志工等成為反詐種子，提升反詐意識的普及率， 拓展防詐反詐同溫層。警方也會隨時分析最新詐騙手法及各地案例數據， 靈活調整工作方針來反制詐騙集團。

ET快訊
Gino勁宥又爆性侵！硬上女直播主遭起訴
北投變電箱「鞭炮式爆炸」　火花狂噴畫面曝
知名大廠工程師　工作23年被解僱
富邦與樂天2換2球員交易？ 　林華韋回應了
抽中一張有望現賺36.8萬元！後天開放申購
快訊／北投變電箱起火　台電回應了
獨／悲傷父親節！兒消失78天再見面成冰冷遺體
副總裁被帶走！　萬達內部人員曝內情
快訊／變電箱燒起來！　周遭大停電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

知名大廠23年資深工程師遭解雇　職訓補戰力再造第二春

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

「土壤及地下水保護創意短片徵選」　總獎勵超過50萬

66歲翁外出採購卻熱到昏倒路邊　巡邏警熱心助其平安返家

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

桃青協助部落竹林找到第二春　青年局協助獲百萬創業金

2023桃園好棧旅館評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

知名大廠23年資深工程師遭解雇　職訓補戰力再造第二春

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

「土壤及地下水保護創意短片徵選」　總獎勵超過50萬

66歲翁外出採購卻熱到昏倒路邊　巡邏警熱心助其平安返家

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

回家驚見老婆倒地！史丹利差點叫救護車　問清原因傻眼：很嚇人啊

享高雄市民專屬房貸優惠　內行指路千萬新房「紅利區」

富邦、樂天發動2換2交易？浦韋青否認傳聞

曾莞婷錄影突暫停嘔吐！　旅遊爆小插曲...下秒拋偶包玩水

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

殉職警兒痛毆老母遭收押　她嚇到躲親戚家...怕放出來又施暴

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

瓦城上半年每股賺8.91元創同期新高　Q3加速展店推升營運成長

打造高級感！明星髮型師傳授「視覺零干擾」髮型3重點

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

狂雨奇景！斑馬線漂走了鄉民傻眼

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

林右昌連2天挺進廬山災區

慶祝Xpark 3周年 吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

2024台灣燈會召募3500名志工

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

男子中高齡失業　職訓補戰力再造第二春

更多熱門

相關新聞

民雄分局「金融機構攔阻詐騙演練」

民雄分局「金融機構攔阻詐騙演練」

民雄警分局偵查隊與民雄派出所為強化警、銀合作，提升金融機構行員警覺心與熟悉通報程序，特結合民雄鄉農會信用合作部實施「金融機構攔阻詐騙演練」。

身障婦人跌落溝渠警急救

身障婦人跌落溝渠警急救

布袋分局反詐騙宣導深入社區　提高「識詐」能力

布袋分局反詐騙宣導深入社區　提高「識詐」能力

警方攜手銀行守住民眾2百萬

警方攜手銀行守住民眾2百萬

民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

關鍵字：

民雄分局民雄打詐隊反詐騙

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面