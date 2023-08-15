當地居民反對！東44線拓寬工程受阻　民代鄉親陳情復工

▲台東東44線拓寬工程受阻，東海岸民代鄉親陳情復工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府爭取並投入近2億元經費，預計闢建台11線富岡段替代道路東44線，以緩解富岡社區至富山段每假日湧入車潮，但因加路蘭部落居民反對道路宣布停止執行，林東滿等多位議員及東海岸三鄉鎮民代、贊成方的部落族人，15日到縣府拜訪饒慶鈴縣長，陳情縣府再與加路蘭部落溝通，希望重啟東44線道路拓寬復工。

今日上午9點30分包括林東滿、許進榮、楊秋珍、古志成、楊招信及鄭崗山等多位議員，以及東河、成功及長濱等三鄉鎮代表會正副主席、代表、村里長約40餘人前來縣府，由饒慶鈴縣長、建設處長蔡勝雄親自接待，聽取鄉親的意見表達。

建設處長蔡勝雄首先說明，東44線替代道路當初爭取及停止興建的來龍去脈，蔡處長提到， 為發展部落觀光產業改善交通，台東縣府將（加路蘭至石川路段）舊省道台11線整編為鄉道東44線，並於110年向交通部公路總局提案爭取依原有道路寛度開通，北起台11線加路蘭、南接台11乙線石川，於111年獲公路總局核定補助2億元辦理此項道路工程，完成後除可帶動加路蘭及石川的地方發展外，亦可縮短東海岸地區進入台東市區路程，預計減省2/3的塞車時間，未來亦是一條新的替代路線，盼有效達到車輛分流效果，可以緩解目前假日台11線（中華大橋至加路蘭）路段車潮壅塞的情形。

不過，因加路蘭部落居民多次反對道路開闢，經縣府召開多次地方說明會並修正道路計畫，仍未獲得部落會議同意。8月1日經縣府、台東市公所、民意代表等前往伽路蘭召開第三次說明會，有30位部落族人出席，很遺憾全數反對道路開闢，台東縣政府本於尊重地方意見避免衝突之原則，於10日表示遵從部落決議，並宣布停止執行東44線拓寬建設及所有相關計畫。

現場多位議員、鄉親及加路蘭部落居民發言，指出縣府爭取近2憶元經費辦理東44線拓寬建設非常不容易，林東滿議員說，東海岸三鄉鎮有2.7萬人口，多數人「行的權益」被30位的部落族人用部落會議否決並不合理，讓許多東海岸民眾無法接受，仍請縣府再與加路蘭部落做溝通協商，也請部落族人應該要多體諒多數東海岸民眾行的權益。

饒慶鈴回應，交通為建設之本，而東44線拓寬建設縣府基於遵從部落決議停止執行，針對東海岸交通問題改善，縣府會持續關心並提出其他相關計劃，也會向公路總局爭取台11線部分路段加速拓寬讓鄉親及遊客有更順暢安全的道路。