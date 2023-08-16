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遺愛人間　孫桂花捐贈南消救護車及裝備

▲孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，捐贈救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，捐贈救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局在2021年12月接獲遺囑執行人電話，表示已故孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，於2019年即立下遺囑，將其名下新台幣500萬元遺產，購置救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，用以感念消防救護車多次協助就醫。

▲孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，捐贈救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經由遺囑執行人恩典法律事務所蘇家宏所長協調下，相關消防救護車及救護裝備，將捐贈予消防局第七救災救護大隊及德興分隊，以成全孫桂花女士之遺願。並於16日上午10時，在台南市消防局第七救災救護大隊部舉辦救護車及裝備捐贈儀式，並由逝者家屬孫明芳女士代表捐贈，救護眾生、遺愛人間。

▲孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，捐贈救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝孫女士願意將大愛留在溫暖的人間。孫女士在2019年就預備了這樣的善意，直至2021年撒手人寰後才讓大家知道，更代表著孫女士對消防局的肯定，也是對台南市政的認可。

▲孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，捐贈救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

孫明芳女士表示，孫桂花女士是一位很有想法跟規劃的人，所以在生前就已經把很多事安排好了，做為子女能依照遺囑完成媽媽的心願也是很幸福的一件事，感謝與會人員可以一起見證這感人的時刻。

▲孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，捐贈救護車及相關救護裝備捐贈予台南市消防局，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯親自出席捐贈典禮，誠摯感謝孫桂花女士的善心義舉，並且表示這次孫桂花女士除了捐贈救護車外，還購置相關救護裝備著實替第七救災救護大隊所轄轄區注入了一股強大的救護資源，也提升了該地區的救護品質。

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