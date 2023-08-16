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世界聽障保齡球錦標賽邱姓國手猝死　南消全力協助善後並爭取撫卹

▲世界聽障保齡球錦標賽邱姓國手猝死，台南市消防局全力協助善後並爭取撫卹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲世界聽障保齡球錦標賽邱姓國手猝死，台南市消防局全力協助善後並爭取撫卹。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局秘書室邱姓員工，代表台灣到德國慕尼黑參加世界聽障保齡球錦標賽，比賽期間台灣代表隊共拿下2金2銀4銅的好成績，賽程結束於8月14日在搭乘返台班機途中，突然感到呼吸困難，經搶救後仍宣告不治，消防局全力協助善後並爭取撫卹。

消防局勤務指揮中心於8月14日接獲中華民國聽障者協會王秘書來電告知邱姓事務助理於參加「世界聽障保齡球比賽」搭機返台途中，向同行成員反映身體不適及呼吸困難；經阿聯酋航空機組人員發現昏倒於機上廁所，機組人員立即以AED進行急救，然經搶救40分鐘後，仍不幸離世。

消防局秘書室邱姓員工，已婚並育有1子，2010年12月25日調至台南市消防局擔任秘書室事務助理一職，任職期間待人誠懇，做事態度認真，敬重長官與同事相處和諧。邱姓員工因熱愛保齡球運動，生前多次代表國家參加世界級保齡球比賽，獲獎無數，本次亦榮獲2023年世界聽障保齡球錦標賽男子團體賽金牌。同事們聽聞同仁出賽回國過程驟逝憾事，十分震驚與深感不捨！

消防局李明峯局長對此感到遺憾，除了向其家屬致上最深切的哀悼，第一時間即指派專人陪同家屬前往桃園機場航警局製作筆錄與檢察官相驗。同時協助多方爭取資源，申請消防基金慰問金10萬元，並全力協助家屬辦理勞工喪葬補助、勞工遺囑津貼及殮葬等補助與撫卹金，後續也將會持續竭盡所能提供遺眷們關懷與協助，以告邱員在天之靈。

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