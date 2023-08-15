3車禮讓救護車…民眾憂被「科技執法」開罰　林口分局給答案

▲新北3車禮讓救護車，民眾擔心被「科技執法」開罰。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

有輛救護車昨（14）日晚間8時許，行經新北市林口區文化一路與八德路口，3輛車輛立刻往前開讓出車道，整個過程被一旁民眾目擊，擔心這3輛駕駛會因此遭到「科技執法」取締，這位民眾立刻將過程上傳至臉書，希望駕駛們不會受罰；對此，林口警分局回應了。

有民眾在臉書「林口大家庭」PO文表示，「晚上下班看到一輛白色BMW轎車、黑色休旅車與一台WISH小黃計程車，禮讓一台下國道應該是往長庚醫院的救護車而被闖紅燈照相機連續閃好幾下。希望白色米漿、一台黑色休旅車以及WISH小黃車主能夠保留好當下行車記錄器，以及有看到我發這個文章。避免冤枉挨罰！

好人難當，祝福三台車駕駛好人一生長命！把救護車上的當成自己家人的同理心，也希望政府能夠不要找老百姓麻煩，在審閱違規時當下就撤銷罰單，以上！歡迎大力分享。」

林口警分局表示，科技執法設備取締後，會再經由員警審核，確認違規屬實且無緊急避難行為，才會製單舉發，上述3位民眾經查證禮讓救護車行為屬實，警方將不予舉發。

林口警表示，巡邏車、消防車、救護車都是執行緊急任務之車輛，必須於最短時間抵達現場救援，民眾如因禮讓而違規，是符合緊急避難之行為，依法可以免罰，請無須擔心。