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南投山區送急救動輒數十分鐘　前山基金會贈消防局自動甦醒器

▲前山基金會捐贈急救設備「自動甦醒器」給南投縣消防局。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲前山基金會捐贈急救設備「自動甦醒器」給南投縣消防局。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊且人口居住分散，各消防分隊執行緊急救護任務往往更耗時費力，南投縣私立前山社會福利慈善事業基金會因此募集社會愛心資源、購入3部「自動甦醒器」捐贈給南投縣消防局，加強偏鄉地區的救護車急救設備配置，以期提高意外受傷或疾病惡化、有救護需求的民眾存活率。

前山基金會董事、竹山秀傳醫院院長莊碧焜於11日將攜帶式氣動型自動甦醒器捐贈給南投縣消防局專責救護隊，現場也安排技術人員示範操作技巧、詳細解說，讓消防救護人員練習體驗使用。

▲前山基金會捐贈急救設備「自動甦醒器」給南投縣消防局。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲前山基金會捐贈急救設備「自動甦醒器」給南投縣消防局。（圖／竹山秀傳醫院提供）

縣府消防局長林聰吉指出，攜帶式氣動型自動甦醒器體積小且操作簡易，可依照美國心臟醫學會的CPR指引，提供正確的給氣速率及給氣量，對到院前心肺功能停止的患者提供更好的急救品質，並能使在後車廂負責照護傷患的救護人員更專注於執行高級救命術、減輕負擔，前山基金會捐贈的這批實用器材設備，未來將優先配置於送醫路途較遠的單位，以提升急救成功機率，讓鄉親的生命獲得更多保障。

▲前山基金會捐贈急救設備「自動甦醒器」給南投縣消防局。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲前山基金會捐贈急救設備「自動甦醒器」給南投縣消防局。（圖／竹山秀傳醫院提供）

莊碧焜表示，以竹山秀傳醫院作為濁水溪沿線6鄉鎮的急救責任醫院而言，轄區民眾分散居住於偏鄉山區，縱使是救護車飛馳送醫，有時也要數十分鐘，甚至超過1小時才能送抵，如何協助消防救護單位提升緊急救護的效能，也是基金會、醫院所關切的社會責任，除保持與消防單位的密切聯繫互動，未來若有相關設施需求，也將持續關心並給予支持。

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