台東戶政事務所攜手藝術家　打造藝文空間品鑑藝術之美

▲台東戶政事務所邀請胡懷瑜老師，推出「繪畫生活─胡懷瑜老師個人創作美展」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為讓洽公民眾在等候之餘，透過藝術打動心靈，讓藝術進入戶所空間，豐富精神，台東戶政事務所在8月邀請藝術創作者暨教學工作者胡懷瑜老師，推出「繪畫生活─胡懷瑜老師個人創作美展」，展出以「繪畫生活」為主題的水墨創作。

台東戶政事務所表示，胡懷瑜老師在藝術領域成果斐然，為台東第13屆鐵花村駐村藝術家，作品於國父紀念館、歷史博物館展出，並兩度受邀參與兩岸藝文交流，於福建沈耀初美術館展出，讓藝術耀眼海外。胡老師同時熱心地方活動，歷次參加台東市公所春節活動「春聯揮毫」以墨寶共賀新春，並多次參加書畫協會聯展及地方美展，與地方深刻連結。

這份與土地連結的情誼，也展現在作品上。胡老師透過水墨的濃墨重彩、精準力量與速度，讓更多人看到東海岸風光、山間田野美景，浮翠流丹的水墨丹青寫生畫作將台東風情展露無遺。



台東戶政事務所主任石秋風誠摯歡迎民眾至戶所洽公時，在等候之餘欣賞丹青藝術，感受在地藝術家豐沛的創作能量與積累的文化底蘊，同時也邀請藝術創作家作品進入台東戶所大廳空間，進行展覽與民交流。