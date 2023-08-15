新北路平專案！金山區中山路銑鋪　8／18、19進行施工

▲新北市金山區中山路（金山國小前往淡水方向路段）將全面改善。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善金山區中山路（金山國小前）至往淡水方向四十號橋前一段道路鋪面品質，新北市金山區公所將於8月18、19日辦理道路銑鋪工程，預計施作長度為509公尺，改善面積為7200平方公尺，本案採用較粗粒料鋪築，施工期間將實施彈性交維，並保留部分車道通行，請用路人配合現場交管人員指揮，造成不便敬請見諒。

新北市議員廖先翔表示，金山中山路是連接萬里、金山、石門的重要通路，尤其假日車流量可觀、觀光客眾多，但原道路部分鋪面已有損壞、龜裂，經民眾反應及邀集相關單位會勘後，決議由金山區公所進行改善，並由本人向市府養護工程處爭取經費進行改善，配合近年在金山區陸續完工的四十號橋及金山立體停車場，期望相關建設更新能帶來更多觀光旅遊人潮。

▲金山區中山路改善路面長度預計509公尺。

金山區長劉昌松表示，本次銑鋪工程預定於於8月18日及8月19日，2日內進行，預計施作長度為509公尺，改善面積為7200平方公尺，本案採用較粗粒料鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。施工期間將實施彈性交維，並保留部分車道通行，如遇雨天或天候不佳將另行通知順延。提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

新北市養護工程處表示，本案由本處挹注150萬元，配合今年度（112年）通車啟用的四十號橋，北通法鼓山、朱銘美術館，南往金山老街、燭台嶼等觀光旅遊景點，增加金山當地交通服務水準、刺激在地經濟消費，讓附近居民及遊客，都能體驗更安全完善的用路環境。

▲新北市議員廖先翔關心金山基礎建設並挹注中山路改善經費。