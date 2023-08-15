藍白護航高虹安　綠傻眼：當初踢爆的是林耕仁、認罪的是民眾黨助理

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都跳出聲援。民進黨立委洪申翰15日回應，這個案子最初由國民黨的林耕仁踢爆、認罪的也都是民眾黨助理，如今看到國民黨、民眾黨相繼跳出來大力護航，令人傻眼。

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。

對此，柯文哲示，相信高虹安絕對沒有貪污企圖，也支持對方提出證據為自己清白奮戰。朱立倫則指出，相信司法會還高虹安清白。

洪申翰表示，民進黨在高虹安的司法案件中，會繼續秉持「不要政治力介入的立場」；但在檢方起訴記者會後，看到的是國民黨、民眾黨相繼跳出來大力護航，真是令人傻眼，「這個案子，最初由國民黨的林耕仁踢爆、認罪的都是民眾黨助理」。

洪申翰直言，國民黨跟民眾黨主席現在跳出來、忽略現在偵辦的事實大力護航，更顯得他們的護航出於政治立場，不管是藍、白還是郭台銘，過去對於反貪腐的宣稱，現在看起來都是遇到自己人就轉彎。