「柯文哲不會因高虹安民調變老三」　她分析：對郭台銘最有影響

▲郭台銘與高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝)

記者皮心瑀／台北報導

被視為「郭家軍」的民眾黨籍新竹市長高虹安，因擔任立委期間涉詐助理費，遭北檢以貪污等罪起訴。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡分析，該案不會讓作為民眾黨主席的柯文哲2024總統大選民調變為老三，反而對於紀律嚴謹的鴻海創辦人郭台銘來說最有影響。

吳靜怡認為，民眾黨的「清廉」招牌因為黨內前科議員、前科幕僚、前科常委、前科總會長等等爭議，早就不具有社會公信力，所以高虹安事件對民眾黨影響不大。

吳靜怡進一步指出，柯文哲的領導問題，讓民眾黨從白色力量硬生生推往灰色的政治魔法厚黑學，像是利用謊言、欺騙、操控、心機等來領導群眾來達到個人的政治目標。一下擔心高虹安的壯大，在會議時公然將高虹安定義為「養女」，當高虹安能成為參選工具時，才當自己人，現在呢？為了顧及自己選票，才大開記者會；另強調實現目標的重要性，無論手段是否合乎道德或正義。例如柯文哲本來是跟黑道劃清，但為了選票又將黑道變成跟證嚴法師一樣的社會賢達。

第三，吳靜怡說，柯文哲尋求個人利益，有了財團關係便成立自己基金會更設立智庫，自己有了金庫，卻讓自己領導的組織財務經營不善，招術只有裝窮，要信徒不斷捐錢救組織；還讓網軍四處出征，卻是先喊別人是1450、蟑螂、側翼壓制競爭對手，操作新聞話語權形塑自己是「政治可憐蟲」、利用網路操縱輿論等手段，以確保自身的利益；且利用信息不對等來維護自己的優勢地位，進行組織內的派系政治角力，豢養錦衣衛來進行鬥爭。

最後，吳靜怡表示，柯文哲忽略公共利益，只專注於個人的口碑聲量獲利，還利用渾沌的策略和大量非事實的資訊操作，將真相模糊化並在不同渠道散佈，使人難以分辨事實和虛假，換取自己最大空間，這樣領導的文化，只重個人利益而非公共利益，最容易違反道德和社會正義的原則。