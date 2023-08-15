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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只見慈濟！柯文哲被爆見海線大佬　他批：踐踏有基本是非支持者

▲▼台灣民眾黨柯文哲主席針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲上週連續4天沒有公開行程，被爆料會晤嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，柯則回應，林水樹當過2屆的東石鄉鄉長，「這有點亂貼標籤，我是不太贊成。」時代力量立委邱顯智14日表示，林水樹從來沒有擔任過公職，柯文哲最大的問題就是不顧基本事實，為了反駁就隨便亂講，跟去年蔡英文挺林智堅似曾相似。

柯文哲一連四天沒有行程，先被質疑去見「牛鬼蛇神」，柯文哲則反嗆「見慈濟也算牛鬼蛇神？」後被爆料也見身背多項前科的縱貫線大老林水樹，柯則回應，「自己反對貼標籤，對方擔任公職已久，現在說是黑道，有點亂貼標籤，我是不太贊成。」

邱顯智指出，出身東石鄉龍港村的林水樹，被稱為縱貫線黑道教父，有殺人未遂、賭博、偽造文書向農會超貸等多項前科，與嘉義「蕭家班」蕭登獅、陳盈助、台中顏清標等人，被指為國內職棒簽賭案的幕後要角。

他還進一步指出，操控職棒球員打放水球、去年第一高票當選縣議員的「雨刷」蔡政宜，也是林的遠房親戚，「雨刷」與前台南縣議長吳健保的合作，也是由林水樹牽線，地方就盛傳，林是泛藍陣營嘉義海區的大金主，他的家族掌控東石政壇，女兒林佳瑩連任兩屆東石鄉長後，交棒給姪兒林俊雄繼續當。

邱顯智表示，柯文哲說林水樹擔任過公職，不要亂貼黑道的標籤，事實上是林水樹從來沒有擔任過公職。擔任東石鄉長的是他的哥哥林純金、他的女兒林佳瑩、他的姪兒林俊雄，三人連續當五任，說他是縱貫線大哥、海線大老、地方人士都好，但是沒有人會說他不是黑道，也從來沒有擔任公職，黑道就不是黑道的道理。

邱顯智批評，這就是柯文哲最大的問題，不顧基本事實，為了反駁就隨便亂講、硬拗到底。他表示，從林水樹的爭議，到高虹安市長涉詐領助理費被起訴都是如此，他在去年就說過，高虹安的案子，承認錯誤、誠實面對才是上策，她要選擇其他方式爭取清白，那是她的權利，但柯文哲身為黨主席，卻用政治迫害轉移焦點，完全沒有任何機制來面對黨公職涉貪爭議。

邱顯智直言，柯文哲是在踐踏民眾黨有基本是非的支持者，是在踐踏台灣社會反貪腐的高度共識，為了政治利益，踐踏基本價值。似曾相似的，不就是去年總統蔡英文帶領民進黨全黨力挺林智堅嗎？當時自己看不下去，說了重話「身為民進黨主席，您不該為了鞏固基本盤，帶領您的支持者指鹿為馬，破壞台灣的良善價值。」同樣的批評，現在可以用在民眾黨柯文哲主席身上了。

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