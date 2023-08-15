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基隆大武崙沙灘溺水意外3死　管碧玲促安全補助經費增3倍

▲▼海委會主委管碧玲。（圖／海委會提供）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／海委會提供）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市大武崙沙灘近日發生4人溺水意外，造成3人死亡。海委會主委管碧玲表示，盼透過增加地方政府補助經費的規模、推動全國海域遊憩安全先期建置示範區計畫，兩管道雙管齊下，提升海洋遊憩場域的安全性，並擬在明年度海域遊憩安全補助經費增為3倍。

管碧玲昨天透過臉書宣布，基隆大武崙沙灘發生多起溺水意外，造成寶貴人命損失，海域安全成為關注的課題，她上任以來就把海域遊憩活動安全列為施政的重點，加上疫情解封後民眾走出戶外，從事海域遊憩活動人數大幅成長，因此，她要求海委會海安處針對促進海洋遊憩安全，朝向兩方向雙管齊下。

管碧玲表示，第一是增加地方政府補助經費的規模，第二是擬定中長期計畫，推動全國海域遊憩安全先期建置示範區計畫。她說明，經向行政院爭取後，行政院初步核定，自2024年起將補助地方政府總金額倍增，由新台幣1050萬元提高為2050萬元，提升補助地方政府海域遊憩活動安全工作，包含完善海域遊憩活動場地、辦理水域遊憩安全宣導、辦理區域救生救難演練及補強地方救生救難人員及裝備等4大面向，各縣市政府受補助金額都有明顯增加，最高增加4.8倍，其中以基隆市為例，獲補助經費為今年的4倍。

此外，管碧玲補充，為提升海洋遊憩場域的安全性，海委會規劃自2024年起運用科技，協助管理單位主動掌握遊客安全性動態，並發展更多面性的安全措施。她舉例，由於原規劃擇定5個區域建置示範區，只有一個縣市對遊憩場域的評估比較完善，行政院乃核定調整為建置1處示範區，第一年補助1120萬元，為了全面提升海域遊憩安全，一方面也配合地方政府執行量能，自下而上由地方政府規劃經費需求，如果預算最後獲得立法院通過，明年度投注在海域安全的資源，相較於過去，總補助會提升為今年度的3倍。

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