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村子突公告抽血檢查！她揭「雲林登革熱失控」慘況：奶奶也確診

▲台南市本土登革熱確診病例累積1053例，黃偉哲市長呼籲民眾即刻動員打摒清除孳生源，衛生局全力化學防治及加強採檢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南部登革熱疫情持續嚴峻。（圖／記者林東良翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內登革熱疫情持續延燒，一名女網友指出，奶奶住在雲林古坑的某個村子，一個多月前村子公告要抽血，當時村民們都還不知道發生什麼事情，之後陸續有噴藥清消、人員稽查等行為，才知道原來登革熱失控了，雖然已經清消過，但仍有越來越多人感染，大多數人都是住院6天，就連奶奶也確診登革熱。

原PO在Dcard上發文，「登革熱失控了我們知道了嗎？」一個多月前，奶奶住的村子公告要抽血，當時她還沒意識到發生什麼事情，後來才知道是因為登革熱失控了，「村子裡開始有越來越多人確診，大多數確診的人都住院了6天」，雖然有國軍到村莊清消，家裡的田也幾乎被翻整了一遍，但還是抵擋不住。

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原PO指出，稽查人員2-3天就會到奶奶家噴藥、檢查，「因為這一帶疫情控制不住，只好一直檢查」，村莊裡的人大多是長者，身體健康已經沒有很好，又遇到登革熱，「面對這樣子的情況真的很痛心，尤其當聽見自己的奶奶也確診時，實在非常的不捨」，希望藉由發文，可以讓更多人關注登革熱的議題，預防明年不會再有相同的情況發生。

貼文一出，網友紛紛表示「很多人不願意配合巡倒清刷」、「身在公衛就知道多少民眾根本不把防治當一回事」、「非疫情縣市公衛基層，其實部分民眾本身也不太在意防治這件事情，去社區孳清，看到好幾戶都有積水，進去衛教勸導了一波，民眾也只是：嗯嗯嗯喔喔喔知道了，不動作，繼續看電視，我們清他家積水，裡面幾十隻孑孓在扭動」。

另外，有確診登革熱的網友透露，「台南大淪陷呀，我也是登革熱確診，發燒到39度連續3天，住院期間健保房爆滿，想住只能等，等待期間只能住在急診室後面的病床，住院3天內陸陸續續來了很多登革熱患者，這還不包括有些人只是發燒遲遲不退來掛急診打個點滴就回家的；東區我們家被噴藥3次，我親戚有住仁德區的，被噴藥5次以上」。

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