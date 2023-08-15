雲林縱火2死！婦打赤腳逃出…「眼見至親困火窟」無助跌坐路旁

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅今(15日)凌晨3時許傳出惡火，釀成2死慘劇。初步了解，該處一家5口為重組家庭，但屋主杜男兒子(33歲)不滿父親的同居女友劉女(45歲)掌握家中經濟大權，竟憤而於凌晨縱火，燒死沒有血緣關係的妹妹吳女(21歲)、以及同父異母的胞弟劉姓男童(4歲)。監視器畫面也拍下，火警發生當下劉女打著赤腳逃生，凌晨時分獨自一人在街上呼救，眼見至親受困火窟，求助無門下無力癱坐路旁。

▲劉女打赤腳從後門逃出，再回到家門口時，濃煙、火光已經竄出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方調查，杜家5口是重組家庭，屋主杜男(56歲)與女友劉女各自攜兒女同居，2人交往後還生下一名劉姓男童，一家人在古坑經營大腸包小腸小吃攤，但杜嫌疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，因此多次與劉女發生爭吵。鄰居證稱，14日深夜又聽到杜家傳來爭吵聲，沒想到凌晨竟會發生火警。

警消獲報到場後立即撲滅火勢，但56歲的屋主杜男(杜嫌生父)、21歲的吳女(杜嫌無血緣關係之同居妹妹)、以及4歲的劉姓男童(杜嫌同父異母之弟)3人均無生命徵象，經送醫搶救後僅杜父恢復自主呼吸，吳女與男童則宣告不治。

▲劉女凌晨呼救無門，只能眼見至親受困火窟，無助跌坐路旁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

監視器畫面拍下凌晨3時12分許，涉嫌縱火的杜男突然快步走出家門，接著小跑步橫越馬路，到對面取車後隨即離開。在杜男逃離後短短約1分鐘，杜家即冒出黑煙、火光；而當時劉女打著赤腳急急忙忙從後門逃出，繞出後巷跑到家門前時已經來不及，只能眼見男友與2至親受困火窟，凌晨時分獨自一人在街上呼救，最終無力癱軟跌坐路旁。

警方在調查後掌握杜嫌涉嫌縱火，稍早已於斗南轄區將其逮捕，目前全案正進一步調查釐清中。

▼鑑識人員重返現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）