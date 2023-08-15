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快訊／雲林斗南惡火2死！屋主33歲兒涉縱火　遭警逮捕

▲▼雲林2死惡火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南民宅驚傳2死惡火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅今天凌晨3點多火警，由於建體為木造及屋內都是易燃物品，整間屋子馬上陷入火海。消防接獲消息後立即派遣30多人前往救援，救出屋內3人都已經無呼吸心跳，其中2人急救後宣告不治。警方調查後，研判有人為縱火可能，稍早展開調查後，已經火速將涉嫌縱火者、屋主兒子杜男(33歲)逮捕，全案正進一步調查中。

警方調查，杜男一家5口為重組家庭，56歲的杜男帶著33歲的兒子(前妻所生)，與45歲劉女和其21歲的吳姓女兒(前夫所生)同住，2人還生下一名4歲男童。鄰居透露，深夜有聽聞杜家傳出激烈爭吵聲，凌晨3點多就失火，劉女逃出火場疾呼救命、而杜男兒子則是倉皇逃離現場。

▼火場內3人被發現位置。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

警消獲報到場救援後，56歲的屋主杜男、21歲吳女、以及4歲男童均無生命徵象，經搶救後杜男恢復自主呼吸，吳女與男童則宣告不治。警方勘驗現場，發現有人為縱火痕跡，經初步調查後，認為33歲的兒子杜男涉有重嫌，稍早火速將其逮捕，全案尚待進一步調查釐清。

▼警方與鑑識人員在現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

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