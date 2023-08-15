縱火釀2死！雲林逆子「駕車落跑」畫面曝…自撞改偷機車繼續逃

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅今(15日)凌晨3時許傳出惡火，釀成2死慘劇。初步了解，該處一家5口為重組家庭，但屋主杜男兒子(33歲)不滿父親同居女友掌握家中經濟大權，雙方多次發生爭吵，昨深夜鄰居又再聽聞爭吵聲，不料凌晨隨即傳出火警。路口監視器畫面還拍下，杜嫌在縱火後，倉皇跑出家門駕車離開現場，過了數分鐘後家中隨即竄出濃煙、火光。

監視器畫面拍下，凌晨3時12分許，涉嫌縱火的杜男突然快步走出家門，接著小跑步橫越馬路，到對面取車後隨即離開。在杜男逃離後短短約1分鐘，杜家即冒出黑煙，濃煙迅速在馬路上蔓延，鄰居見狀後急忙跑出查看，發現杜家竄出火光、火勢延燒迅速且十分猛烈，嚇得急忙報警求救。

▲杜嫌開車離開後短短約1分鐘，家中即竄出濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消獲報到場撲滅火勢，但56歲的屋主杜男(杜嫌生父)、21歲的吳女(杜嫌同居妹妹、無血緣關係)、以及4歲的劉姓男童(杜嫌同父異母之弟)3人均無生命徵象，經送醫搶救後僅杜父恢復自主呼吸，吳女與男童則宣告不治。

警方初步了解，杜男一家5口是重組家庭，杜父與同居人劉女(45歲)各自攜兒女交往後生下劉姓男童，一家人在古坑經營大腸包小腸小吃攤，在當地小有名氣，但杜男疑似不滿劉女長期掌管家中經濟大權，多次為了金錢分配問題與劉女爆發爭執，昨深夜兩人再度發生爭吵，不料竟會演變成縱火悲劇。

警方調查，杜嫌涉嫌縱火後隨即駕車逃離現場，但因事後疑因太過倉皇，過程中於竹林區不慎自撞，杜嫌因此隨機找了路邊一輛筍農忘記拔鑰匙的機車騎乘逃逸，最後遭警方於斗南鎮轄區逮捕。目前全案尚待進一步釐清。

▼杜嫌逃逸過程中自撞，將車棄置在竹林處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）