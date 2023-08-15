雲林惡火2死犯案動機曝光！長子放火燒家　親弟、21歲妹葬身火窟

▲雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅15日凌晨發生重大火警，一家五口2人不治！警方調查後發現，有人為縱火的可能。據了解，屋主33歲杜姓兒子涉有重嫌，他疑似不滿父親的劉姓女友掌握家中經濟大權，雙方爆發爭吵後，他一把火燒了全家，目前杜姓兒子已被逮捕，詳細犯案動機仍有待進一步調查釐清。

根據警方調查，杜姓屋主一家五口為重組家庭，56歲杜男帶著與前妻所生的33歲杜姓兒子，與45歲劉姓女子及其與前夫所生的21歲吳姓女兒同住，2人生下一名4歲劉姓小兒子。

鄰居透露，深夜曾聽到杜家傳出激烈爭吵聲，不料，凌晨3時許就竄出熊熊火光，劉女逃出火場時，還不斷高聲喊著「救命」，杜姓兒子則是倉皇逃離現場。

警消獲報到場趕緊佈水線灌救，將已無呼吸心跳的杜姓屋主、吳女、劉姓小兒子救出，並送醫搶救，但3人僅杜姓屋主恢復生命跡象，其餘2人均因傷勢過重宣告不治。

警方勘驗現場發現，有人為縱火痕跡，初步調查後認為，杜姓兒子涉有重嫌，隨即將人逮捕。據了解，杜家在順安街賣大腸包小腸，劉女掌握家中經濟大權，杜姓兒子認為，父親賺的錢都被劉女拿走了，因此經常發生爭吵，15日凌晨雙方再度爆發激烈口角，杜姓兒子疑似氣憤之下一把火燒了全家，害得吳女、弟弟葬身火窟。