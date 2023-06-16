新竹縣市合作辦理國際教育先導參訪　讓孩子走向國際

▲國際旅行前導課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣市國際教育先導參訪活動於6月15、16日舉行，來自臺灣各縣市國際教育資源中心(IERC)任務學校參與此次活動。教育處指出，本次活動盼透過模擬實際的參訪體驗，讓學生學習如何接待國外賓客，提供未來國際教育旅行的參考模範。市長高虹安表示，新竹縣市秉持合作共榮的精神，在這次國際教育旅行先導參訪活動中發揮合作效益，兩縣市的科技產業、自然環境與人文特色未來可以透過國際教育的推展，逐步讓世界看見新竹，更能培養新竹下一代的國際觀。

教育處長童鳳嬌表示，高市長上任後相當重視教育方面的國際交流，今年4月時曾與美國加州峽谷大學(College of the Canyons)簽署國際線上學分GOL(Global Online Learning)課程合作備忘錄，本次藉由國際教育旅行先導參訪，讓孩子們培養具國際視野的本土認同，未來市府也會積極打造國際教育環境，培養竹市的學子成為具有國際觀與跨文化能力的領導者。

教育處表示，這次先導參訪行程橫跨新竹縣市，第一天參觀新竹春室及新竹市玻璃工藝博物館，了解傳統玻璃產業如何被活化成為新竹特色；也走訪香山濕地與賞蟹步道，觀摩香山高中如何運用當地環境融入海洋特色課程；晚上則進行新竹市城市巡禮，與會者漫遊舊城區，體會巷弄街道的風景。第二天行程安排參觀台積創新館，體驗科技產業如何造就新竹市成為不斷創新的科技城；下午將至北埔進行人文踏查，了解當地建築與歷史文化的故事。

教育處補充說明，促成這次國際教育旅行先導參訪有三所重要學校，分別是新竹高中、香山高中以及新竹縣六家高中。新竹高中統整活動行程規劃與工作分配；香山高中與六家高中負責活動細節安排，藉由這次行程展現國際教育旅行不僅有玩樂，還能融入素養議題，結合環保與永續，彰顯國際教育旅行的價值。