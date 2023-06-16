　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹縣市合作辦理國際教育先導參訪　讓孩子走向國際

▲國際旅行前導課程。（圖／新竹市政府提供）

▲國際旅行前導課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣市國際教育先導參訪活動於6月15、16日舉行，來自臺灣各縣市國際教育資源中心(IERC)任務學校參與此次活動。教育處指出，本次活動盼透過模擬實際的參訪體驗，讓學生學習如何接待國外賓客，提供未來國際教育旅行的參考模範。市長高虹安表示，新竹縣市秉持合作共榮的精神，在這次國際教育旅行先導參訪活動中發揮合作效益，兩縣市的科技產業、自然環境與人文特色未來可以透過國際教育的推展，逐步讓世界看見新竹，更能培養新竹下一代的國際觀。

教育處長童鳳嬌表示，高市長上任後相當重視教育方面的國際交流，今年4月時曾與美國加州峽谷大學(College of the Canyons)簽署國際線上學分GOL(Global Online Learning)課程合作備忘錄，本次藉由國際教育旅行先導參訪，讓孩子們培養具國際視野的本土認同，未來市府也會積極打造國際教育環境，培養竹市的學子成為具有國際觀與跨文化能力的領導者。

教育處表示，這次先導參訪行程橫跨新竹縣市，第一天參觀新竹春室及新竹市玻璃工藝博物館，了解傳統玻璃產業如何被活化成為新竹特色；也走訪香山濕地與賞蟹步道，觀摩香山高中如何運用當地環境融入海洋特色課程；晚上則進行新竹市城市巡禮，與會者漫遊舊城區，體會巷弄街道的風景。第二天行程安排參觀台積創新館，體驗科技產業如何造就新竹市成為不斷創新的科技城；下午將至北埔進行人文踏查，了解當地建築與歷史文化的故事。

教育處補充說明，促成這次國際教育旅行先導參訪有三所重要學校，分別是新竹高中、香山高中以及新竹縣六家高中。新竹高中統整活動行程規劃與工作分配；香山高中與六家高中負責活動細節安排，藉由這次行程展現國際教育旅行不僅有玩樂，還能融入素養議題，結合環保與永續，彰顯國際教育旅行的價值。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
25歲嫩妹「隆鼻失敗」二度動刀　麻醉到一半慘死
加拿大爆一家四口滅門命案　生前燦笑照曝光
國軍醫院再爆貪汙！醫急吐474萬仍被收押
快訊／汐止童驗出BZD　警密訊幼兒園「關鍵4人」
快訊／柳采葳、詹為元加入侯友宜選辦發言人陣容
「魔獸條款」正式上路！
這顆「雞蛋」超過台幣4萬　罕見完美圓形！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣工藝美東形象展　工藝家深入美國當地...秀多元工藝

桃園法院50周年院慶成立院史室　院長李國增期許再創50年風華！

防堵本土登革熱擴散　黃偉哲陪同莊人祥視察篩檢孳清情形

新竹縣市合作辦理國際教育先導參訪　讓孩子走向國際

行走的知識博物館！ 雲嘉南分署表揚愛用高齡勞動力的企業

南投家照協會粽心傳愛疫後3年重啟　贈南投馨生人近千顆粽

偷遍東台灣！關山警通報、大武警攔捕　竊車賊難逃法網

因疫情停辦！泳渡澎湖灣週日再度登場　近1400人參賽

收容人想多閱讀紓壓　南投縣文化局與看守所簽合作備忘錄

國民法官融入多元民族　台南地院邀請在地新住民逗陣遶法院

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

台灣工藝美東形象展　工藝家深入美國當地...秀多元工藝

桃園法院50周年院慶成立院史室　院長李國增期許再創50年風華！

防堵本土登革熱擴散　黃偉哲陪同莊人祥視察篩檢孳清情形

新竹縣市合作辦理國際教育先導參訪　讓孩子走向國際

行走的知識博物館！ 雲嘉南分署表揚愛用高齡勞動力的企業

南投家照協會粽心傳愛疫後3年重啟　贈南投馨生人近千顆粽

偷遍東台灣！關山警通報、大武警攔捕　竊車賊難逃法網

因疫情停辦！泳渡澎湖灣週日再度登場　近1400人參賽

收容人想多閱讀紓壓　南投縣文化局與看守所簽合作備忘錄

國民法官融入多元民族　台南地院邀請在地新住民逗陣遶法院

又一部災難鉅獻！大地震毀家園　朴敘俊、朴寶英《烏托邦》求生存

台灣精品快閃炫風　結合科技與文藝襲捲吉隆坡誠品生活

韋禮安拼了！　返場小巨蛋開唱...為歌迷竟「直接砍座位」

《全明星》籃球女神打球身影消失　認「身體出狀況」：7月要開刀

00919股利僅佔4％？想買ETF　先弄懂「收益平準金」

培養馬鋼工具人發展　恰總：有優點可以信任

唐吉訶德取消24hrs營業！網解析關鍵：日幣當台幣賣

Jennie巡演「身體不適」緊急下台　雪梨開唱前夕被目擊跟YG員工登山

侯友宜民調被看衰難逃「老三」現況？　他曝：地方盛傳7月「換侯」

Saint Laurent出手設計GP前衛錶　黑得徹底超酷

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

地方熱門新聞

高雄女騎機車屏東找到人　機車不見里港警協肋找到

越南端午節稱「殺蟲節」　新住民報您知

桃竹苗就業博覽會　7/1登場提供5000個工作

暑假搭機捷遊逛　1200月票一天40元玩透透

聘外籍看護可申請長照　失能2至8級不同額度

遭狗咬傷　台東婦染「假性狂犬病」

少女遭多次猥褻恫嚇惡狼判4年6月上訴駁回

帶狀皰疹痛達數年　花蓮即日起免費施打疫苗

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

女子心情差！半夜衝合歡西峰

第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　逾300菁英齊聚

南消二大警義消巧用報廢水帶變山林滅火把

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元催繳繳納

友愛市場自治會贈百粽慰勞南消七大隊

更多熱門

相關新聞

勇敢探索　竹市青少年畢旅「自助行」

勇敢探索　竹市青少年畢旅「自助行」

為協助生涯迷惘的青少年，新竹市政府爭取教育部青發署補助「青少年生涯探索號計畫」，今年度辦理「琉連忘返」小琉球自助旅行團體，盼透過旅行的規劃及執行，增加青少年解決問題及提升自我照顧的能力，並創造良好的人際回應。新竹市長高虹安表示，市府非常重視青年政策，不僅重視青少年的教育，更重視他們在生活中的能力培養與人際互動，盼透過這一次的自助旅行團體，拓展竹市青少年未知領域的視野，並建立自信、自在的人際關係。

竹市教師會「與市長有約」

竹市教師會「與市長有約」

竹市推數位學習

竹市推數位學習

竹市教育處率46校長赴台南觀摩

竹市教育處率46校長赴台南觀摩

111學年全國師生鄉土歌謠比賽

111學年全國師生鄉土歌謠比賽

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

太渣！她婚前才知未婚夫真相　崩潰分手

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面