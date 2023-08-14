新北板橋文化段都更公展起跑　提供公益設施環境服務市民

▲新北板橋文化段都更公展起跑。更新前現況照（左）、更新後建物模擬圖（右）。（圖／新北市都市更新處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站民生路旁都更案，已於2023年8月3日起公開展覽30日，後續將進入正式審議階段，更新後不僅改善環境品質及居住安全，並透過都更一、二箭政策回饋近660坪公共化幼兒園，讓市民居住更安全、生活環境更美好，是新北城市發展重要的目標。

都市更新處表示，板橋文化段都更案位在板橋區民生路2段80米計畫道路上，緊鄰捷運新埔站3號出口，基地面積為4589平方公尺，交通便利，生活機能佳，惟現況53戶為屋齡達40年之老舊建物，為促進都市土地再開發利用，透過都市更新協議合建方式重建，以再造城市面貌。

都市更新處指出，未來基地預計興建1幢2棟地上34層及地下7層的集合式大樓，留設4公尺之人行步道及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境，未來亦將取得銀級綠建築、無障礙環境設計及耐震標章，進一步達到建築物安全性、健康及節能的效果。

都市更新處說，本案並符合「都更一箭」及「都更二箭」政策，後續除提高基準容積及增額容積外，將於社區內回饋近660坪的室內外空間作為公共化幼兒園，預計可收托212名幼童，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔。

另外，本案已於2023年8月3日起公開展覽30日，後續將進入正式審議階段，並訂於2023年8月18日下午2時30分在板橋百壽介壽市民活動中心舉行公辦公聽會，歡迎住戶及關心都更的市民朋友至現場參與。

新北市府積極推動多元都市更新，並注重公益空間，其「都更二箭」自2019年7月3日起受理申請，並於2021年7月3日申請截止，於政策執行2年內共計68件申請案符合資格，預計取得約4萬坪公益空間，所捐設施包含公共托老、公共托育、公共化幼兒園、社會住宅、活動中心或其他公益性設施。