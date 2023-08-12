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「2023北海潮與火」今開幕　9／2前每周六晚間火舞表演

▲北海夜金閃閃「北海潮與火」開幕。（圖／新北市農業局提供）

▲2023北海潮與火開幕式吸引千人前往觀看。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023北海潮與火」活動即日起至9月3日隆重登場，橫跨新北市3個展區（金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園以及萬里區大鵬足湯公園），展現5組依據北海岸的地形特色與水文氣候延伸而出創作作品，包含LUA RIVERA《WAVE》、王怡璇《霓光動物園》、朱銘美術館《青農火》、丁建中《Flip》及禹禹工作室《初始》，搭配光環境營造下，點亮北海岸夜空。

新北市景觀處表示，今年的北海潮與火活動展現新意，以青農為主題，集結潮8青農分享會「五感體驗」活動、青農火BBQ派對以及富有文青氛圍的浪潮市集等，另首度推出活動限定版「潮聚玩攻略」超值包限量發售；活動開幕式於12日晚間7時由知名火舞團「即將成真」結合本次活動主題「青農」元素帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》為活動揭開序幕，為滿足到訪觀眾看的慾望，本屆4場次演出時間均較過去延長將近20分鐘，期間震撼度破表。

▲北海夜金閃閃「北海潮與火」開幕。（圖／新北市農業局提供）

▲透過藝術裝置燈光、夜景光環境營造，點亮北海岸的夜空。

除了極具代表性的火舞秀外，「2023北海潮與火」活動即日起至9月2日每周六晚間，於中角灣國際衝浪基地亦規劃有青農火BBQ派對與好玩好逛的浪潮市集，看完火舞演出後先別急著離開，青農火BBQ派對緊接著登場，想近距離觀賞火舞並參加BBQ派對，可於8月13日中午12點起至活動官網報名，每梯次開放100人參加，每人180元／梯次，網路保留報名30個名額，其餘70個名額為現場報名，數量有限、額滿為止。

副市長朱惕之表示，邁入第4個年頭的北海潮與火活動，源於本市重要政策「北海夜金閃閃」及「青春山海線」，以北海岸地區作為主要辦理地點，打造具有延續性與特色性的地方觀光活動，結合金山在地地景與人文特色，串聯周邊觀光遊程與景點，一同推動旅遊、地方產業及帶動夜經濟，北海潮與火活動也因此應運而生。

▲北海夜金閃閃「北海潮與火」開幕。（圖／新北市農業局提供）

▲豐富優質的展演活動，歡迎大家務必前來遊賞，發現北海岸之美。

朱惕之說，本屆火舞團舞者打破舞台框架，利用火舞向觀眾展現本市豐富的農業文化與火的獨特魅力，舞者間相互傳遞火焰，比喻青農返鄉、將個人之力匯聚成群體匯聚的「青農火」，火種就像薪傳種子，象徵永續傳承、向下扎根，也帶出活動主軸。令人欣喜的是，去年本活動更榮獲台灣卓越獎銀獎的肯定。

另外，因活動而生產的文創商品《北海薯蠟筆》亦榮獲2022經濟部《Buying Power》社會創新採購特別獎，藝術裝置作品《月與火》更獲得美國「2022美國繆斯設計大獎」（MUSE Design Awards）雕塑設計（Landscape Design - Sculpture Design）銀獎，一連獲得國內外多項大獎的肯定，儼然讓「北海潮與火」一躍成為新北市、甚至是全台且具有國際能見度的年度重要大活動之一。

▲北海夜金閃閃「北海潮與火」開幕。（圖／新北市農業局提供）

▲「2023北海潮與火」新北市副市長朱惕之與貴賓大合照。

除了精采絕倫的火舞表演與青農火BBQ派對外，遊客中心旁的「浪潮市集」，匯集青農店家、文創小店與輕食飲品，充滿休閒文青風的氛圍，彷彿置身國外，驚喜連連。另外還有19、26日2場週六晚間於朱銘美術館舉行供民眾互動交流的潮8青農五感體驗活動，以及於活動期間線上攝影貼文抽好禮的活動。

最後還有首度推出活動期間限定版的「潮聚玩攻略」超值包，內容物包含友善環境的北海薯蠟筆、口味獨特的地瓜爆米花與本市在地青農的農特產品、溫泉旅宿業者及美術館等商家的超值優惠，而且每份只賣188元，開幕當天沒買到的朋友也可至朱銘美術館內購買，共計販售400份，數量有限，售完為止！這麼多且豐富的活動內容歡迎請至「2023北海夜金閃閃－北海潮與火」活動官網查詢。

▲北海夜金閃閃「北海潮與火」開幕。（圖／新北市農業局提供）

▲潮8青農分享會「五感體驗」活動。

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