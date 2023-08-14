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新北貢寮田寮洋「羽豐米」9月上市　早鳥預購享優惠

▲新北貢寮田寮洋「羽豐米」9月上市　早鳥預購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局輔導瑞芳地區農會協助貢寮田寮洋地區農友轉作友善耕作，並推出「信鳥到站」友善農產「羽豐米」，今年7月底羽豐米已完成收割。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮田寮洋「信鳥到站」友善農產「羽豐米」新鮮上市，今年7月底羽豐米已完成收割，約可碾製超過9000公斤白米，預計9月開始陸續出貨，即日起至8月31日早鳥預購享有羽豐米2公斤裝200元優惠價，10包成箱免運費，訂購2箱加碼贈送價值600元的羽豐禮盒1盒，限量只有100份，民眾想搶好康要趁早。

新北市農業局輔導瑞芳地區農會協助貢寮田寮洋地區農友轉作友善耕作，並推出「信鳥到站」友善農產「羽豐米」迄今已邁入第3年，今年種植面積擴大至4公頃，另考量東北角風大氣候特性，今年種植米種選用抗倒伏、低落粒特性的「台南11號」，其口感Q彈飽滿，黏中帶甜。

▲新北貢寮田寮洋「羽豐米」9月上市　早鳥預購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲羽豐米選用抗倒伏、低落粒特性的「台南11號」種植，其口感Q彈飽滿，黏中帶甜。

執行團隊財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞表示，田寮洋地區因氣候及地理因素，稻作僅有一期作，又因長期輔導友善耕作，在地農友棲地保育意識增加，所以在二期休耕時，農民會提早翻犁，以提供冬候鳥遷徙降落利用，而且全年無施作農藥、減少肥料用量，也改善貫穿田寮洋的無名野溪水質，讓從河口開始上溯的洄游魚蝦蟹可以健康通行，消費者每一口吃下的羽豐米飯，都取利自然亦還利自然。

在農友維持棲地品質及鳥友們投入觀察紀錄的共同努力下，全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird紀錄田寮洋地區出現鳥種已達355種，居全台之冠，棲地保育有成。此外，今年農業局與財團法人人禾環境倫理發展基金會也開始審視用水模式，在夏季找出田間灌溉用水的高低峰，適度減少引入水圳的溪水，朝著農業與環境用水需求兼容的目標，使溪流不僅有多樣的水生物通行、利用，也穩定的把陸域營養帶到大海，滋養河海漁業生產力。

▲新北貢寮田寮洋「羽豐米」9月上市　早鳥預購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird紀錄田寮洋地區出現鳥種已達355種，居全台之冠，棲地保育有成。

農業局長李玟表示，新北農業核心就是「健康」，要讓民眾吃的健康，讓生態也健康，推動友善及有機耕作，讓棲地保育與農業生產能達到雙贏局面，且農地的價值也不僅僅是農作產值而已，把灌溉水源一起納入農作的生產履歷，用健康的「羽豐米」拼湊國土生態綠網的重要藍圖，促進農業永續及環境共好。

想品嚐一等好米、支持東北角水域的生態系服務，現在正值多重早鳥優惠期間，羽豐米2公斤裝原價240元，現在預購只要200元，10包成箱即免運費，訂購2箱再加碼贈送價值600元的羽豐禮盒1盒，限量只有100份，優惠期間只到8月31日止，詳情可洽「人禾環境倫理發展基金會」官網或「人禾環境倫理發展基金會」臉書粉專查詢。

▲新北貢寮田寮洋「羽豐米」9月上市　早鳥預購享優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲現在正值多重早鳥優惠期間，訂購2箱羽豐米再加碼贈送價值600元的羽豐禮盒1盒。

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