　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北夏日體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆網美打卡點

▲新北草里漁港打造藝術牆網美打卡點。（圖／新北市農業局提供）

▲石門草里漁港全新落成「大咬藝術牆」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府漁業處「北海夜金閃閃－瘋草里大咬運動會」今（12日）在草里漁港熱鬧開幕，現場有晤出團故事王國帶動遊客裝扮成海洋動物，一路歡樂踩街巡迴草里漁港，歡迎民眾於8月13、19、20日下午3時至晚上6時一同來草里體驗漁港垂釣，另於13、19日晚上6時30分至7時更有「蹦火仔火光十射劇場」展演，讓民眾了解在地漁業文化。

新北市漁業處攜手朱銘美術館，將草里漁港打造成藝術爆棚的釣魚聖地，活動自12日起至20日一連兩個周末舉辦，現場還可報名釣魚體驗活動，額滿為止，另外現場也提供釣具給未報名的民眾借用（借完為止），讓大家一起體驗垂釣；活動現場有專業的釣魚達人教導釣魚的基本知識，只要完成指定動作拍照上傳臉書，即可得到「釣魚達人認證胸章」。

▲新北草里漁港打造藝術牆網美打卡點。（圖／新北市農業局提供）

▲石門草里漁港民眾參與垂釣體驗。

另外，有當地兒童藝工帶領的漁港導覽，幫助民眾了解漁港及藝術作品，完成參加還可以得到限定的「大咬貓學習認證胸章」，讓參與活動的大小朋友除了體驗釣魚也可享受收集胸章的樂趣。為了延伸浪漫歡樂氛圍，自12日起至27日邀請大家在「新北漁樂快爆」臉書粉專，將尋到的草里漁港大咬貓蹤跡照片，上傳到指定貼文頁面即可參與抽獎，並於29日公告得獎名單，歡迎民眾今年暑假，一同來草里漁港尋找大咬貓，呼朋引伴瘋釣魚玩體驗，製造甜蜜浪漫的夏日回憶。

農業局長李玟表示，夏天是北海岸的旅遊旺季，近年透過嗨漁港計畫，邀請民眾走入漁港親近海洋，與朱銘美術館共同推出「北海夜金閃閃－瘋草里大咬運動會」，結合漁港垂釣活動與藝術裝置，並與金點草里驛棧推出促銷活動，讓民眾到草里漁港不只能「瘋釣魚」，還可以到驛棧內休憩，品嚐在地的石花凍、小卷米粉與石門鐵觀音等特色餐點，感受不一樣的在地小旅行。各式詳細活動時間與內容，歡迎到「2023瘋草里大咬運動會」主題網站查詢。

▲新北草里漁港打造藝術牆網美打卡點。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局主任秘書劉淑芬（中）與貴賓在草里大咬藝術牆前合影。

▲新北草里漁港打造藝術牆網美打卡點。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾參與海洋動物遊行踩街。

▲新北草里漁港打造藝術牆網美打卡點。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾參與「瘋草里大咬運動會」海洋手作坊。

▲新北草里漁港打造藝術牆網美打卡點。（圖／新北市農業局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／基隆大武崙沙灘傳溺水！爸與女兒海中戲水　1人不治

►萬里岸邊驚見男浮屍！疑拍美景失足落海...最後照片停在這

►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

►2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

ET快訊
熱褲妹「酒測值1.35」撞飛騎士　3月內第二次
快訊／田馥甄突激動落淚　謝他私下暖舉
祖雄入境烏克蘭遭遣返！　佳娜挺孕肚跟著「回不了家」哭整晚
快訊／艾菲爾鐵塔驚傳「炸彈威脅」
台南「40年夜市」熄燈！　在地人崩潰哀號：唯一夜市沒了
這群人尼克妹大阪街上遭性騷！　「犯人掀裙抓臀」
中華白首戰大勝日本！許皓程：有賀家兄弟、林信寬很幸福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆Podcast暢談建立家庭溝通　陪伴孩子面對青春期感情問題

「2023北海潮與火」今開幕　9／2前每周六晚間火舞表演

新北夏日體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆網美打卡點

台南40年漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰哀號：唯一夜市沒了

2023「迎向新生活」系列講座　台南勞工局守護健康幸福！

婦醫院照顧老伴卻迷途　桃園暖警載回醫院助團聚

雲林縣體育會辦理趣味競賽觀摩　鼓勵鄉親體驗運動樂趣

中埔鄉裕民社區申請農遊經費　親子結合農業引人潮雙贏

屏東鐵道觀光新亮點　百年木造車廂進駐潮州鐵道園區

編纂首部《雲林縣志》　雲林縣府徵詢耆老座談收錄人物事蹟

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

賀瓏轟侯昌明「沒代表作還住豪宅」　陶晶瑩秒變臉..葉天倫：這是惡意

基隆Podcast暢談建立家庭溝通　陪伴孩子面對青春期感情問題

「2023北海潮與火」今開幕　9／2前每周六晚間火舞表演

新北夏日體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆網美打卡點

台南40年漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰哀號：唯一夜市沒了

2023「迎向新生活」系列講座　台南勞工局守護健康幸福！

婦醫院照顧老伴卻迷途　桃園暖警載回醫院助團聚

雲林縣體育會辦理趣味競賽觀摩　鼓勵鄉親體驗運動樂趣

中埔鄉裕民社區申請農遊經費　親子結合農業引人潮雙贏

屏東鐵道觀光新亮點　百年木造車廂進駐潮州鐵道園區

編纂首部《雲林縣志》　雲林縣府徵詢耆老座談收錄人物事蹟

中壢人行道有「透明變電箱」！內行曝背後真相：擋煞用的

基隆Podcast暢談建立家庭溝通　陪伴孩子面對青春期感情問題

富邦一局灌4分、富藍戈9局三上三下　7比3擊敗統一獅

新竹「狂亂行人」斑馬線蹲30秒！連換3詭異姿勢　默劇讓騎士看傻眼

「2023北海潮與火」今開幕　9／2前每周六晚間火舞表演

快訊／田馥甄突激動大哭！　淚謝他私下1暖舉：讓人看懂人情冷暖

「不管動作要打到外野」　拿莫．伊漾開心： 有幫到球隊

20多歲男打BNT後昏倒抽搐！檢查出肺炎黴漿菌　獲救濟金30萬元

新北夏日體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆網美打卡點

熱褲妹「酒測值1.35」撞飛騎士！3月內第二次　她辯：酒退了才開車

地方熱門新聞

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

台南漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰

郭台銘昨晚苗栗造勢場滿地垃圾　竹南鎮公所回應了

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

桃市規劃A17至A19站為運動休閒區

「北海夜金閃閃」8／12開跑　交通資訊報你知

到世客博主展場搭自駕車夠炫　還可享好康

南投受創許淑華求援　盧秀燕霸氣全包

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

快訊／台南市白河區宅火警

雙北製茶技術競賽　林口陳昆諒獲特等獎

優化無障礙人行環境　金山區所落實人本通行空間

航空嘉年華登場中警公布交通路線

更多熱門

相關新聞

男疑拍美景失足落海　最後照片停在這

男疑拍美景失足落海　最後照片停在這

新北市萬里區漁澳路（維納斯海岸）往野柳方向，一處涼亭附近海域，今（12日）上午7時許驚見一具浮屍，趴臥在潮間帶礁石，經查確認是51歲魏姓男子，頭部右側及額頭有擦撞傷，在岸際找到一支手機，警方發現死者手機內，只拍到涼亭未拍到海的畫面，研判可能在拍攝海岸美景時，未注意礁岩長滿海藻，疑不慎失足落海，但死因還有待檢方相驗後釐清。

誤闖國3施工道高速衝撞　3車瞬間消失

誤闖國3施工道高速衝撞　3車瞬間消失

即／新北萬里外海驚見浮屍　死因尚釐清

即／新北萬里外海驚見浮屍　死因尚釐清

優化無障礙人行環境　金山區所落實人本通行空間

優化無障礙人行環境　金山區所落實人本通行空間

2023國家卓越建設獎　新北獲29獎數北台之冠

2023國家卓越建設獎　新北獲29獎數北台之冠

關鍵字：

新北石門草里漁港

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

遭爆不倫梁朝偉還生子！25歲人間芭比女星急發聲

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

港媒爆61歲梁朝偉「秘戀小36歲女偶像」！

阮經天切2車道撞混凝土車　碰撞畫面曝

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

國家警報大響！4縣市大雨特報　暴雨轟2地

獨家／阮經天發生車禍！擦撞水泥車「車頭撞到脫落」

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面