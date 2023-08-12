新北夏日體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆網美打卡點

▲石門草里漁港全新落成「大咬藝術牆」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府漁業處「北海夜金閃閃－瘋草里大咬運動會」今（12日）在草里漁港熱鬧開幕，現場有晤出團故事王國帶動遊客裝扮成海洋動物，一路歡樂踩街巡迴草里漁港，歡迎民眾於8月13、19、20日下午3時至晚上6時一同來草里體驗漁港垂釣，另於13、19日晚上6時30分至7時更有「蹦火仔火光十射劇場」展演，讓民眾了解在地漁業文化。

新北市漁業處攜手朱銘美術館，將草里漁港打造成藝術爆棚的釣魚聖地，活動自12日起至20日一連兩個周末舉辦，現場還可報名釣魚體驗活動，額滿為止，另外現場也提供釣具給未報名的民眾借用（借完為止），讓大家一起體驗垂釣；活動現場有專業的釣魚達人教導釣魚的基本知識，只要完成指定動作拍照上傳臉書，即可得到「釣魚達人認證胸章」。

▲石門草里漁港民眾參與垂釣體驗。

另外，有當地兒童藝工帶領的漁港導覽，幫助民眾了解漁港及藝術作品，完成參加還可以得到限定的「大咬貓學習認證胸章」，讓參與活動的大小朋友除了體驗釣魚也可享受收集胸章的樂趣。為了延伸浪漫歡樂氛圍，自12日起至27日邀請大家在「新北漁樂快爆」臉書粉專，將尋到的草里漁港大咬貓蹤跡照片，上傳到指定貼文頁面即可參與抽獎，並於29日公告得獎名單，歡迎民眾今年暑假，一同來草里漁港尋找大咬貓，呼朋引伴瘋釣魚玩體驗，製造甜蜜浪漫的夏日回憶。

農業局長李玟表示，夏天是北海岸的旅遊旺季，近年透過嗨漁港計畫，邀請民眾走入漁港親近海洋，與朱銘美術館共同推出「北海夜金閃閃－瘋草里大咬運動會」，結合漁港垂釣活動與藝術裝置，並與金點草里驛棧推出促銷活動，讓民眾到草里漁港不只能「瘋釣魚」，還可以到驛棧內休憩，品嚐在地的石花凍、小卷米粉與石門鐵觀音等特色餐點，感受不一樣的在地小旅行。各式詳細活動時間與內容，歡迎到「2023瘋草里大咬運動會」主題網站查詢。

▲新北市農業局主任秘書劉淑芬（中）與貴賓在草里大咬藝術牆前合影。

▲民眾參與海洋動物遊行踩街。

▲民眾參與「瘋草里大咬運動會」海洋手作坊。