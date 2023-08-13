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台電《神奇電法寶》節電故事劇　北區兒童之家13日公益演出

▲台電《神奇電法寶》節電故事劇，北區兒童之家公益演出

▲台電《神奇電法寶》節電故事劇，北區兒童之家公益演出。（圖／台電提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司連續12年舉辦「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，今年首度攜手衛福部北區兒童之家、真善美社會福利基金會，舉行故事劇公益演出。台電表示，故事劇《神奇電法寶》繪本由曾獲德國慕尼黑國際青少年圖書館「白烏鴉獎」肯定的繪本作家許智偉創作，期能寓教於樂，從生活中落實節電愛地球。

▲台電《神奇電法寶》節電故事劇，北區兒童之家公益演出

▲北區兒童之家贈感謝狀給台電公眾服務處處長袁梅玲(右)。（圖／台電提供)

《神奇電法寶》節電故事劇、13日於蘆竹區「北區兒童之家」表演廳演出，由台電公眾服務處處長袁梅玲、桃園區營業處副處長陳虹吟與逾百名兒童及社工參加。台電說明，除持續確保穩定供電，亦努力善盡企業社會責任、關懷社會弱勢，並培養節電好觀念從小開始。

▲台電《神奇電法寶》節電故事劇，北區兒童之家公益演出

▲北區兒童之家贈感謝狀給桃園區營業處副處長陳虹吟 (右)。（圖／台電提供）

台電公司自2011年起創辦我愛地球媽媽行動戲劇活動，12年來已辦理逾720場，參與兒童超過60,000人次。今年活動與國內知名親子台哥哥黃韋翔創辦的「萬花筒劇團」合作，創作《神奇電法寶》戲劇，講述主角蝙蝠帥俠及鐵牛如何節電幫助地球媽媽恢復健康的故事，迄今巡演近40場，陪伴大小朋友更加瞭解節能方式。

除了北區兒童之家的公益場，今年我愛地球媽媽也持續在全台幼兒園舉辦校園巡演，為學齡前孩童建立起正確的節電觀念。

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