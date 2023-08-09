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暑假+颱風假鬧血荒！台電號召挽袖　意外曝光「捐血百次」5英雄

▲▼暑假+颱風假鬧血荒！台電號召挽袖，意外曝光「捐血百次」5英雄。（圖／台電提供）

▲鳳山區處洪通澤處長（左）頒發感謝狀給熱心公益的退休同仁林清河（右）。（圖／台電提供）

記者賴文萱／高雄報導　　

每逢寒暑假，捐血車因少了校園駐點的機會，容易產生血荒，再加上日前杜蘇芮颱風影響，高雄放了兩天颱風假，血庫存量驟減。台電高雄區處與鳳山區處在7日、9日舉辦兩天的捐血活動，鼓勵同仁踴躍捐出熱血，其中有5人更是捐血超過100次的熱血英雄，活動共吸引70多人參與，捐出106袋熱血。

▲▼暑假+颱風假鬧血荒！台電號召挽袖，意外曝光「捐血百次」5英雄。（圖／台電提供）

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▲捐血次數分別達190次及156次的新供課長施慶忠（左）、業務經理林國強（右）不僅捐出自己的熱血，也號召其他同仁一起加入捐血行列。（圖／台電提供）

台電高雄區處7日舉行捐血活動，現場搭配節能、電子帳單宣傳活動，尤其在區處5位捐血超過100次的熱血英雄，包括業務組經理林國強、調度經理林良賢、新供課長施慶忠、路巡課長劉文斌，以及工務段高級技術專員陳春海共5位同仁的號召下，總共吸引將近70多人參與，捐出106袋的熱血。

「我什麼都捐了，就差器官還沒捐！」施慶忠說，自己從18歲開始捐血，每年都會固定捐血，總共捐血190次，也曾經捐過骨髓，真的很希望自己可以幫助到最需要的人。

▲▼暑假+颱風假鬧血荒！台電號召挽袖，意外曝光「捐血百次」5英雄。（圖／台電提供）

▲8月7日台電高雄區處舉行捐血活動，當天活動雖然大雨，不過同仁熱血不減！處長張以諾（左二）特別感謝高雄捐血中心護理人員的協助。（圖／台電提供）

台電鳳山區處長期與捐血中心合作，已培養固定族群參與捐血，雖然近日天氣不穩定，9日一早仍有熱心民眾冒雨等待捐血，鳳山區處洪通澤處長也義不容辭挽起衣袖捐血。本次捐血活動還有退休同仁林清河夫婦偕同新瑛獅子會夥伴大方捐贈150瓶高級沐浴乳及面膜，號召同仁踴躍參加。

▲▼暑假+颱風假鬧血荒！台電號召挽袖，意外曝光「捐血百次」5英雄。（圖／台電提供）

▲調度經理林良賢（右）、路巡課長劉文斌（左）分別捐血113次及141次，不僅認真捐出自己的熱血，也號召其他同仁一起加入捐血行列。（圖／台電提供）

高雄捐血中心表示，每逢寒暑假捐血車就少了校園駐點的機會，本來就容易產生血荒，再加上先前因受杜蘇芮颱風影響，放了兩天颱風假，血庫存量從原本的7天瞬間減少至3至4天，真的很感謝台電願意提供場地、舉辦捐血活動，鼓勵同仁挽袖捐血。

捐血中心說，尤其每個人一年能捐血的次數有限，看到高雄區處同仁居然捐血超過100次，顯見同仁持之以恆捐血的可貴與愛心。

▲▼暑假+颱風假鬧血荒！台電號召挽袖，意外曝光「捐血百次」5英雄。（圖／台電提供）

▲工務段高級技術專員陳春海現年56歲，他從18歲開始捐血至今超過100次，他說自己會一直持續捐到不能捐為止。（圖／台電提供）

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