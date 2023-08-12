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小吃店1個月電費暴漲7萬　老闆放大招「抓吃電怪獸」讓台電道歉了

▲電表，電錶，電力，台灣電力公司，停電，限電，用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲小吃店2個月電費暴增8萬，找到「吃電怪物」讓台電道歉了。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣夏天由於氣候炎熱，冷氣使用的時間相當長，電費也成為許多家庭、商家不小的開銷。台中有一間小吃店業者投訴，他今年6月份電費帳單7000多元，不料8月卻突然暴增到近9萬元，嚇得立刻找水電師傅檢查，但一直找不到「吃電兇手」，後來才發現是智慧電表故障，台電也因此立刻向業者道歉。

根據TVBS新聞網報導，這間小吃店半年前換裝智慧電表，原本前幾個月電費計算都正常，不料7月先是電費翻倍，從6月7062元漲到15054元，最新一期8月甚至暴漲7萬多元，帳單金額達到誇張的89480元，用電度數顯示21764度，大約1天用掉750度，讓業者非常傻眼。

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業者事後聯繫台電處理，台電人員上門檢查後，認為是水電師傅接錯線，或是冷凍冰箱過於老舊，導致耗電量非常嚴重，他隨即找了另外2位不同的水電師傅檢查，結果發現電器通通正常，並非老舊冰箱或新買變頻冷氣的問題，也沒有任何接錯線，無奈之下只好使出大招「關閉總電源」，結果發現電表仍在跳表，才決定投訴媒體求助。

台電人員11日再次上門檢查，終於確認是智慧電表故障，立刻向小吃店業者道歉外，也承諾會重新核算電費，並負擔相關鑑定費用。台電表示，民眾若覺得用電量異常，可洽1911台電客服專線申請電表檢查，還有疑慮則可再向經濟部標檢局申請鑑定。

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