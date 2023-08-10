台電今年底恐虧損4000億　侯友宜：錯誤的政策比貪汙嚴重

▲侯友宜9日出席能源政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

傳國際燃料費仍居高不下，台電持續面臨虧損，預計2023年底恐累虧4000億元，以台電資本額4800億元來看，恐將瀕臨破產。面對台電的虧損，國民黨2024總統參選人侯友宜9日批評，錯誤的政策比貪汙還嚴重，將禍國殃民；侯說，民進黨整個能源政策完全錯誤，不但推動再生能源的過程中，產生太多弊案，燃氣燃煤的能源配比，更沒有降下來。

侯友宜9日上午親自出席「能源政策記者會」，國政顧問團召集人杜紫軍、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、研究能源經濟領域的中央大學管理講座教授梁啟源與會。

報載台電因虧損嚴重恐破產，侯友宜表示，錯誤的政策比貪汙還嚴重，將禍國殃民，在配合國際減碳的過程中，必須確保基載電力能夠穩定，而核電是一個重要來源，其相對成本較低，電價也比較便宜，但民進黨整個能源政策完全錯誤，不但推動再生能源的過程中，產生太多弊案，燃氣燃煤的能源配比，更沒有降下來。

杜紫軍補充，由於當前制度，台電保證20年同樣的收購價格，因此並不會隨著再生能源技術成熟，而降低成本。所以侯辦所主張核電比例增加一些，再生能源就可以少一些，先讓成本降低，待再生能源便宜的時候，再增加比例，如此電價、電力結構的成本才會整體下降。

面對民進黨團昨質疑重啟核四是被深藍綁架，侯友宜反批，重啟核電或核電延役，都是國際的主流趨勢，難道日本、南韓、英國都是深藍？民意也曾以公投對核養綠表示支持方向，難道全台灣人都是深藍？民進黨有「台獨」跟「非核家園」兩大神主牌，但選舉結束騙完票後，不是不做就是做不成，因此能源政策還是要回歸到理性討論，及專業科學的驗證。

杜紫軍也表示，過去幾年之中，他已不斷揭示民進黨能源政策，將使我國陷入缺電危機、電價大幅調漲等問題，如今也都一一應驗。自2018年後，國際強調減碳減煤，但民進黨執政7年，燃煤發電配比仍超過40%；高碳化石能源的使用率則超過80%，未來若無第三類能源下，恐將更高，他批評，當一個政黨把黨意凌駕於民意、國人健康，乃至能源安全，會有100個理由說他不能做。

梁啟源則指出，民進黨雖然一再強調不缺電，但今、明年的備轉容量率皆屬於「供電警戒」的橘燈狀態，未來恐將更嚴重，當前太陽能光電的執行力僅70.5%，風電更是24%不到；燃煤發電則面臨三接、四接環評等程序而未有進展。他表示，台電近年虧損嚴重，除國際燃料價格提升，也與廢核、非核政策方向有關，今年虧損增加到1030億，到2025年，將會增加到1640億，這就是廢核的代價。