Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

▲Build-UP Taitung建築競圖，黃正揚(右)奪首獎 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府自2022年開始舉辦「Build-UP Taitung 台東建築景觀評圖暨展覽」，今年延續首屆成果舉辦第2屆，並提高總獎金至15萬元，12日傍晚並由評選委員之一的縣長饒慶鈴宣布金質獎(首獎)作品，由淡江大學建築學系的黃正揚同學所創作《被裂解的[ ] - 藍色的行李箱》，頒發獎金4萬元。8件入選作品將會在台東故事館Show Box展出，展期自12日至20日11:00~20:00。

縣長饒慶鈴表示，「Build-UP Taitung」是建築評圖活動，也是一個平台，匯聚建築設計領域的青年學子及專業者，逐年為台東匯聚出厚實的建築設計能量。今年共有14件作品報名，來自全台灣9間建築系所，基地位置從台東市至縱谷一帶的山里、關山、池上，到海岸線的成功、都歷、都蘭，甚至涵蓋至南迴線與離島，基地觸及範圍相較去年又更遠、更廣，更令人期待。

今年評審團陣容兼具建築、景觀及都市設計專業者，更有公部門觀點的加入。縣長饒慶鈴為表達對學生的支持，連續2年加入評審團行列，親自參與決選，聆聽每組參賽者的創作緣由。此外，評審團還邀請到副縣長王志輝、國內知名地景建築師吳忠勲、都市設計與建築師鄭采和，以及台東在地建築師陳哲生。對於今年作品，評審團也一致表示品質量高，具有高度啟發性。

透過初審評審團選出8件作品進入第2階段，邀請學生來到台東參與展覽與決選。今日決選出包含金質獎－淡江大學黃正揚所創作《被裂解的[ ] - 藍色的行李箱》；銀質獎－淡江大學翁嘉䅿所創作《茶韻茶所 - 盒狀交織系統》；銅質獎－中原大學何佳芸（組員林沛昀）所創作《都蘭星空博物館》；以及3名佳作－東海大學羅大昱所創作《神聖不息-東海岸神聖領域的當代詮釋》、國立臺北科技大學鄭登伃所創作《自由的重量》、國立台灣科技大學楊文政所創作《百年酒廠的起點–地酒文化》，所有入選及得獎作品將公布於台東縣政府文化處官網及台東設計中心粉絲專頁。

其中，獲首獎作品以南迴線為基地，設計概念為一座展示台灣島嶼之美的動態美術館，他以藍皮解憂號車廂與南迴線車站為設計基地，重新改造4座車廂，每一座都代表了不同觀看地景的態度，每到列車行駛到不同的場景時，車廂會被打開，帶來全新的觀看地景的體驗。