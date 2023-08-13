　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宇宙人、魏嘉瑩都會到！台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

▲2023台東最美星空音樂12日在大武鄉尚武濱海公園登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉， 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東最美星空音樂，12日在大武鄉尚武濱海公園登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台東最美星空音樂會再次熱鬧開唱！12日邀請本屆金曲獎最佳樂團宇宙人、潛力新星歌手魏嘉瑩，以及多組在地樂團，在大武鄉尚武濱海公園(9420濱海公園)登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉，感受大武又浪漫又狂野的漫天星光。13日將移師到池上鄉奉茶樹，繼續以音樂陪伴民眾度過週末。

由台東縣政府主辦的台東最美星空系列活動迎來第6年，今年總計8場次巡演，以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，帶給民眾6種台東「最」特別迷人的夏季星空，邀請民眾體驗。

▲2023台東最美星空音樂12日在大武鄉尚武濱海公園登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉， 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第4場於12日巡迴至大武鄉，為了帶給民眾「最強」的感受，活動由曾獲原創流行音樂大獎首獎的在地樂團旮勒思南樂團、孩子的書屋音樂組等為活動揭開序幕，同時邀請潛力新星歌手魏嘉瑩，與本屆金曲獎最佳樂團宇宙人，帶來多首膾炙人口的經典歌曲，輪番展現海味的狂野與浪漫，在大武沙灘上用精彩的音樂演出點燃現場氣氛，讓現場近5千名觀眾聽得意猶未盡。

▲2023台東最美星空音樂12日在大武鄉尚武濱海公園登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉， 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

提到星空音樂會中不容錯過的經典環節「暗燈儀式」，昨夜也隨著全場的倒數聲，將活動場域燈光瞬間關閉，美不勝數的星空美景，讓民眾們紛紛發出驚嘆聲，經由台東最美星空培訓、認證的專業星空導遊，帶來當日的星象解說。而昨夜剛好是英仙座流星雨發生期間，讓全場民眾不時抬頭注視夜空，希望能捕捉到流星奇景。星空導遊分享，在今日達到極大期，歡迎星空迷持續前往台東最美星空池上鄉奉茶樹，一起在伯朗大道上聽音樂、等流星。

吳姓民眾表示，自己今年已參加第3場星空音樂會，不只在大武感受星空，也會一起前往池上參與活動，也非常開心可以遇到英仙座流星雨極大期，希望能夠用眼睛捕捉到流星落下的瞬間。

台東縣政府特別提醒，13日池上場次將於下午5點起進行交通管制，開車及騎乘機車的民眾，可將車輛停放至活動特約停車場，並搭乘池上鄉公所提供的免費園區接駁至會場，免費接駁服務將從下午5點至6點30分，以巡迴接駁方式A乘車處、B乘車處及奉茶樹等地，建議車輛停A-E停車場之民眾，可於A乘車處搭乘接駁車，車輛停至F-I停車場之民眾，則於乘車處B搭乘接駁車；離場接駁則從晚間8時至9點30分，直至民眾散場為止，歡迎民眾多加利用。

ET快訊
快訊／「台中大善人」出殯大陣仗！　9未成年遭警帶回
獨／大武崙女童溺水「七孔冒泡」！　勇男跳海救人送平安符
快訊／大雷雨襲3縣市！　狂轟1小時
山東大氣爆！　街上倒好幾個「有人只剩下半身」
「11勞斯萊斯+2悍馬」現身告別式！　3億魅影曝光
兒子刮壞別人「千萬BMW」！　安溥急到處問：多少錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕　邀請AHA夏威夷舞團演出

宇宙人、魏嘉瑩都會到！台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

祝賀慈院37歲！200鄉親響應回歸心靈故鄉　天未亮競跑8.7公里

中央地方合辦水保動森派對日　3000人擠爆九九峰動物樂園同歡

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

黃墘溪牽手護溪千人齊健走　張善政：用行動愛護河川

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

花旗44家分行招牌卸下　見證歷史！換上星展銀行

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕　邀請AHA夏威夷舞團演出

宇宙人、魏嘉瑩都會到！台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

祝賀慈院37歲！200鄉親響應回歸心靈故鄉　天未亮競跑8.7公里

中央地方合辦水保動森派對日　3000人擠爆九九峰動物樂園同歡

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

黃墘溪牽手護溪千人齊健走　張善政：用行動愛護河川

快訊／台中大善人出殯！警帶回9未成年　7人從屏東「被動員參加」

女玩水染食腦蟲死亡！北市衛生局曝「生前足跡」：沒去過其他水域

全台「雲海民宿」8間網友激推！住進歐式城堡、陽台直眺山巒曙光

肚子餓了！兩汪「雙眼無神＋嘴巴下垂」門口無聲抗議：放飯沒

吊臂斷裂害停電4hrs！吊鉤砸穿台南火車站雨棚畫面曝　台鐵說話了

媽掀開被子檢查有沒有包尿布　汪秒睜眼「轉身嘆氣」：我長大了啦

臘腸狗也想當上班族！牠跳上機車踏板「吐舌賣萌」：是要去兜風嗎

陳以信評美接機「規格不若以往」　外交部：錯誤臆測

兼具托嬰、親子育樂等多功能　新竹縣綜合社會福利館開幕

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬　窮到路邊撿回收

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

台南漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰

新北瑞芳福龍宮31年陸橋拆除

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

新北體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

郭台銘昨晚苗栗造勢場滿地垃圾　竹南鎮公所回應了

桃捷12日新進人員考試　8/31公告錄取名單

八二三砲戰65週年！ 烈嶼5百「夜行軍」登場

百年木造車廂　進駐潮州鐵道園區

台南勞工局守護健康幸福！

南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

祝賀37歲　花蓮慈院健康路跑8.7公里

更多熱門

相關新聞

台東南迴公路沙灘　驚見豆腐鯊擱淺亡

台東南迴公路沙灘　驚見豆腐鯊擱淺亡

台東南迴公路太麻里鄉大溪路段海灘驚見體長5公尺的鯨鯊擱淺死亡，鯨鯊外觀並沒有明顯傷口，目前已經由成功大學鯨豚研究中心帶回研究。

友人過世她情緒低落失蹤　警即時尋獲

友人過世她情緒低落失蹤　警即時尋獲

花蓮分署拍賣溫泉套房只剩2間

花蓮分署拍賣溫泉套房只剩2間

大武海洋巡守隊淨灘　清出49.7公斤廢棄物

大武海洋巡守隊淨灘　清出49.7公斤廢棄物

「大地藝術獎」網路投票　抽日、泰雙人機票

「大地藝術獎」網路投票　抽日、泰雙人機票

關鍵字：

星空濱海台東

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

丁寧目睹「兒子被海捲走」秒救援

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

她31歲演《甄嬛傳》嬪妃爆紅！2年後遭逢巨變引退

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面