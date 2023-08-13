宇宙人、魏嘉瑩都會到！台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場





▲台東最美星空音樂，12日在大武鄉尚武濱海公園登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



2023台東最美星空音樂會再次熱鬧開唱！12日邀請本屆金曲獎最佳樂團宇宙人、潛力新星歌手魏嘉瑩，以及多組在地樂團，在大武鄉尚武濱海公園(9420濱海公園)登場，吸引近5千名觀眾到場共襄盛舉，感受大武又浪漫又狂野的漫天星光。13日將移師到池上鄉奉茶樹，繼續以音樂陪伴民眾度過週末。

由台東縣政府主辦的台東最美星空系列活動迎來第6年，今年總計8場次巡演，以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，帶給民眾6種台東「最」特別迷人的夏季星空，邀請民眾體驗。

第4場於12日巡迴至大武鄉，為了帶給民眾「最強」的感受，活動由曾獲原創流行音樂大獎首獎的在地樂團旮勒思南樂團、孩子的書屋音樂組等為活動揭開序幕，同時邀請潛力新星歌手魏嘉瑩，與本屆金曲獎最佳樂團宇宙人，帶來多首膾炙人口的經典歌曲，輪番展現海味的狂野與浪漫，在大武沙灘上用精彩的音樂演出點燃現場氣氛，讓現場近5千名觀眾聽得意猶未盡。

提到星空音樂會中不容錯過的經典環節「暗燈儀式」，昨夜也隨著全場的倒數聲，將活動場域燈光瞬間關閉，美不勝數的星空美景，讓民眾們紛紛發出驚嘆聲，經由台東最美星空培訓、認證的專業星空導遊，帶來當日的星象解說。而昨夜剛好是英仙座流星雨發生期間，讓全場民眾不時抬頭注視夜空，希望能捕捉到流星奇景。星空導遊分享，在今日達到極大期，歡迎星空迷持續前往台東最美星空池上鄉奉茶樹，一起在伯朗大道上聽音樂、等流星。

吳姓民眾表示，自己今年已參加第3場星空音樂會，不只在大武感受星空，也會一起前往池上參與活動，也非常開心可以遇到英仙座流星雨極大期，希望能夠用眼睛捕捉到流星落下的瞬間。

台東縣政府特別提醒，13日池上場次將於下午5點起進行交通管制，開車及騎乘機車的民眾，可將車輛停放至活動特約停車場，並搭乘池上鄉公所提供的免費園區接駁至會場，免費接駁服務將從下午5點至6點30分，以巡迴接駁方式A乘車處、B乘車處及奉茶樹等地，建議車輛停A-E停車場之民眾，可於A乘車處搭乘接駁車，車輛停至F-I停車場之民眾，則於乘車處B搭乘接駁車；離場接駁則從晚間8時至9點30分，直至民眾散場為止，歡迎民眾多加利用。