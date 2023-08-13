2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕　邀請AHA夏威夷舞團演出

▲「2023南迴藝術季-夢迴南方」12日晚在台東美術館隆重揭開序幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

南迴地區再度迎來一場藝術盛宴，「2023南迴藝術季-夢迴南方」12日晚在台東美術館隆重揭開序幕，邀請AHA夏威夷舞團演出，營造南島文化氛圍。

縣長饒慶鈴提到，南迴藝術季邁入第4屆，總計展出近50件作品，目前現存約23件，包括今年在太麻里、大武等地展出共7件作品。縣內的地景藝術除了南迴藝術季，還有「東海岸大地藝術節」及縱谷「漂鳥197」等，這幾年透過南迴藝術季藝術作品設置，為南迴地區帶來無限生命力，許多人為了作品來旅遊，也透過藝術作品深入認識南迴。

縣府文化處說明，南迴公路是台灣環島公路的一段，對於世代居住在此的人們更是「回家的路」，近年有越來越多人渴望重新找回自身與土地自然、社群文化的關係；南方對於回家的人來說是夢想生根的地方，今年南迴藝術季就以「夢迴南方」為題，首次與回家的實踐者-南迴地區的青年組織合作，特別邀請藝術家與部落青年共創，透過藝術的方式來一同體現人與人、與自然共融的地景藝術人文。另在創作前，縣府也先在太麻里、大武、金峰等舉辦公開說明會，和居民討論地點及藝術作品的設置等，讓藝術更能融入在地。

此次藝術季共邀請7組藝術家，分別為來自台東在地的森川自然工藝聚落、排灣族傳統拍刺師宋海華(Cudjuy Patjidres)、瑪籟‧瑪卡卡如萬 Malay Makakazuwan(林琳)，來自台灣其他地區的達比烏蘭.古勒勒Tapiwulan‧Kulele、李蕢至、林介文，以及來自保加利亞的Rumen Dimitrov、紐西蘭薩摩亞裔的Greg Semu。作品媒材包括漂流木、鐵材及石材等，歡迎各地民眾來台東，沿著南迴公路從不同的視野、角度享受這片山海自然。

文化處補充說明，縣府今年也特別舉辦「台東大地藝術獎」，現正辦理網路人氣票選(投票連結：https://www.landarttaitung.com/voting.html)，歡迎大家來為喜歡的台東藝術作品讚聲，一起走進多元遼闊的台東大美術館，還可以抽來回機票哦！