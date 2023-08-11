友人過世她情緒低落失蹤　台東警即時尋獲...阻憾事發生

▲員警即時尋獲李女，通知家屬帶回照護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

大武警分局勤務中心日前接獲台東分局寶桑所轉報，一名李姓女子因至台東殯儀館看過世的友人導致情緒不穩，自行外出後便不知去向，家屬非常擔心女兒人身安危，經確認最後位置於太麻里分駐所轄區內，並即時尋獲李女。

太麻里分駐所巡佐楊敏輝、警員劉怡蘭立即沿最後位置周邊尋找，此時值班警員戴貫哲接獲李女父親電話，稱女兒疑似自殘，巡佐楊敏輝當機立斷，調派勤查警員許東凱兵分二路積極搜尋東63線、新興村、北里村、台9線沿線未果後，於16時持續帶班，與警員許東凱、林韋希一同聯巡至森川產業道路，所幸在太麻里鄉北里村即時尋獲李女。

李女當下情緒不穩，幾經安撫勸導，隨即通知家屬帶回照護，阻止憾事發生。林姓報案人對警方的積極協尋，2個小時內即時尋獲深表感謝，同仁並通報相關衛福單位予以協助。

大武分局表示，員警積極協尋及時搶救自殺女子深表嘉勉，並成功拯救民眾寶貴生命，親民愛民的表現深獲家屬及親友肯定讚許，彰顯警察優良形象，足為同仁表率。

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