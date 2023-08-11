花蓮分署拍賣知本溫泉套房只剩2間　先搶先贏...有意者快下手

▲知本温泉套房拍賣，目前僅剩2間，以應買之書狀最先送達法務部行政執行署花蓮分署者為優先 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

法務部行政執行署花蓮分署舉辦知本温泉套房拍賣35間，經熱烈搶標，目前僅剩2間，主要為建物面積或土地持分較大之建物，法務部行政執行署花蓮分署日前公告特別變賣程序，台東縣稅務局呼籲有意願買受的民眾請儘速把握機會，先搶先贏，如有2人以上表達願意買受者，以應買之書狀最先送達法務部行政執行署花蓮分署者為優先，如先到達者難以證明時，以抽籤決定。

台東縣稅務局表示，法務部行政執行署花蓮分署自6月份起連續3次拍賣最夯的「知本地區温泉套房」，已拍出共33間，僅餘2間尚未拍出，花蓮分署112年8月7日公告特別變賣程序，民眾如有意願應買，可自公告揭示日起3個月內，向該分署具狀為應買表示，即有機會以應買最低價格取得。公告應買建物標號己、庚2案，建物面積都為72.01平方公尺、土地持分128/10000、應買最低價格則為2,558,520元。

稅務局指出，有關公告特別變賣程序，可於稅務局網站、臉書或花蓮執行分署網站查詢，並與花蓮分署合作推出線上實境看屋（https://www.hly.moj.gov.tw），並點選拍賣訊息、不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，連結360度環景圖片，並可身歷其境觀賞屋內實況。