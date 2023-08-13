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中央地方合辦水保動森派對日　3000人擠爆九九峰動物樂園同歡

▲「水保動森派對日」活動邀請從3歲小童到100歲阿嬤的民眾參加彩繪比賽。（圖／記者高堂堯攝）

▲「水保動森派對日」活動邀請從3歲小童到100歲阿嬤的民眾，參加知識闖關和彩繪比賽。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

水土保持署與南投縣政府多年來致力於水土保持、農村再生及產業創生，雙方12日更於草屯鎮九九峰動物樂園，首次共同辦理教育宣導和彩繪活動，現場吸引約3000多位民眾一起參與，堪稱今年度中部規模最大型的宣導盛事。

水保署表示，九九峰動物樂園為全亞洲最大型的鳥類主題動物園，因此擇定該園舉辦「水保動森派對日~~嗨翻南投 水保九九』活動及「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫頒獎活動；為豐富活動內涵，現場設置40多組南投在地優質產業宣導攤位，透過實體展示與有趣好玩的水保知識闖關體驗，呈現多元農村特色產業發展成果與宣導教具，更有豐富的摸彩獎品及1000多份闖關禮。

▲「水保動森派對日」活動邀請從3歲小童到100歲阿嬤的民眾參加彩繪比賽。（圖／記者高堂堯攝、水保署台中分署提供）

而在彩繪比賽方面，水保署南投分署長傅桂霖表示參加件數不但高達6793件，參賽者更有遠自基宜花東、高屏及金門者，並邀請美學、藝術家等專業美術者進行2個多月的審慎評選，也於「農村小童」FB粉絲團開放民眾進行人氣票選活動，讓作品評選公開、公正、透明，最後獲獎名單共計98件作品，其中為鼓勵一位亞斯伯格症的小朋友及101歲的阿嬤勇於參賽，評審們特別頒發「最佳精神獎」。

▲▼老頑童創作組第一名：宜蘭縣上四社區發展協會游楊芙；老頑童彩繪組第一名：雲林縣北港鎮灣內社區發展協會 周淑華。（圖／水保署南投分署提供）

▲▼老頑童創作組第一名：宜蘭縣上四社區發展協會游楊芙；老頑童彩繪組 第一名：雲林縣北港鎮灣內社區發展協會周淑華。

▲「水保動森派對日」活動邀請從3歲小童到100歲阿嬤的民眾參加彩繪比賽。（圖／記者高堂堯攝、水保署台中分署提供）

水保署表示，與南投縣政府長期合作，以跨域結合、產業知識技能，逐步建構完善創新的農村新價值，諸如蝴蝶、白魚生態復育、原民文化技藝創新、友善農事體驗、咖啡茶香巡禮活化、亮點農村區域觀光等，履履展現亮麗的成績；本次希望透過全國性活動，達到水土保持及教育宣導的效益。

南投縣政府表示，感謝水保署對南投縣農村建設的支持，更感謝南投分署與縣府多年來共同致力於水土保持及教育宣導工作；為讓民眾能夠更了解水土保持的重要性，這次活動以戶外教育資源共享與實際行動支持，導入教育專業的系統知識、以多元豐富的體驗學習方式，達到人人愛護水土資源的效益，也特別選定開發重視水土保持的九九峰園區場地辦理，同時體現實務教學的宣導功能。

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水保動森派對日彩繪九九峰動物樂園

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