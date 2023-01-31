超美！嘉義市2300盞手繪燈籠　點亮北香湖公園

▲嘉義市111年度美感教育燈籠彩繪比賽現場燈籠造景 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市111年度美感教育「性別平等 關愛婦幼 淨零反毒」燈籠彩繪以超過2300盞的學生手繪燈籠點亮北香湖公園，成為春節連假期間觀光景點。彩繪比賽頒獎典禮於北香湖公園舉行，並結合國際獅子會300 D-1區吳鳳、嘉鳳獅子會舉辦快樂獅公仔義賣活動、點燈儀式。嘉義市長黃敏惠頒獎表揚獲獎學生，並為義賣快樂獅公仔簽名、號召民眾參與，活動共募得106萬9千2百元，將造福嘉義縣市邊緣戶學童及社福團體、機構。

▲嘉義市長黃敏惠欣賞造景 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市是充滿美的城市，不僅因為孩子們發揮創意，以多采多姿的燈籠彩繪創作為嘉義市增添節慶氛圍，也因為獅子會成員將活動結合義賣、造福社會的善舉，而充滿人情之美。這不僅是將節慶與生活連結，更是將美學教育融入了孩子的生活環境、讓傳統薪傳，期待凝聚美學與各界愛心的彩繪燈籠活動，在點亮北香湖公園的同時也能溫暖人心。

教育處長林立生表示，嘉義市重視藝術教育、長期深耕，本次比賽有2,300件作品參賽、共計360件作品榮獲佳作以上成績，共有「勇敢對毒品說不」、「我不想抽二手菸」、「性別平等一起來」、「全家一起做家事」、「流浪動物不再有」等五大主題，全市各國中小學學生參賽十分踴躍。本次參賽作品都是由各校學生利用課餘及午休時間，在學校藝術老師的辛勤指導下創作而來，每件作品都得來不易，更充份展現了嘉義這座人文城市的多元美學，邀請市民鄉親把握至2月5日前的展期，一同欣賞學生們的精采創作。

國際獅子會300-D1區前總監、議員張秀華表示，本次活動吸引許多遊客春節期間打卡、觀光，感謝參與學生們以精湛畫技和充滿創意的作品豐富了嘉義市之美。本日活動結合了由知名設計師Smart設計的快樂獅公仔義賣，感謝各界熱烈參與，募得的106萬9千2百元在扣除成本後，將捐助嘉義縣脊髓損傷協會、雲林縣長愛家園育幼院、創世基金會等機構，並幫助嘉義縣市邊緣戶學童，點亮燈光也溫暖社會。