封村整修10個月！　台中超夯打卡熱點彩虹眷村今起試營運至6／30

▲封村10個月，台中超夯網紅熱點彩虹眷村即日起開放試營運至6/30。（圖／文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中的知名打卡夯點彩虹眷村歷經10個月封村，即日起開放參觀！台中市文化局表示，文化局自106年起逐年進行修繕彩虹眷村，去年編列420萬進行預防性加固，今年4月已完成驗收；另外，彩虹村原部分彩繪牆面遭人以油漆覆蓋，文化局也架設臨時保護牆，並結合在地藝術家、師生、社區居民共同創作，彩虹眷村即日起至6月30日重新開放免費參觀。

彩虹眷村曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點的彩虹村，每年吸引大量國內外遊客到訪。但去年彩虹爺爺與文創團隊發生合約糾紛，畫作遭破壞，加上屋齡50年的彩虹眷村年久失修，為保護彩虹村屋舍結構，維護遊客安全，文化局去年封村進行全面加固工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局表示，彩虹眷村即日起至6月30日重新開放，將利用這1個月聆聽遊客意見並吸取回饋，藉此評估調整與精進，園區巷內空間每週二至週日上午9時至下午5時開放(每週一休園維護)；園區為單一出入口，參觀民眾請由彩虹藝術公園廣場（嶺東南路旁）入園。

▲春安國小學童合力完成牆面彩繪。（圖／文化局提供）



文化局指出，彩虹眷村是世界級的景點，目前園區內仍有彩虹爺爺作品，這次透過在地居民的巧手及孩子們純真的筆觸進行共創，將黃爺爺素人藝術的精神傳承下去，開放後歡迎大家回到彩虹眷村，觀賞彩虹爺爺繽紛又充滿童趣的彩繪牆及更多不同的藝術作品。