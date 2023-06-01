　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

封村整修10個月！　台中超夯打卡熱點彩虹眷村今起試營運至6／30

▲封村10個月，台中超夯網紅熱點彩虹眷村即日起開放試營運至6/30。（圖／文化局提供）

▲封村10個月，台中超夯網紅熱點彩虹眷村即日起開放試營運至6/30。（圖／文化局提供）

記者游瓊華／台中報導

位在台中的知名打卡夯點彩虹眷村歷經10個月封村，即日起開放參觀！台中市文化局表示，文化局自106年起逐年進行修繕彩虹眷村，去年編列420萬進行預防性加固，今年4月已完成驗收；另外，彩虹村原部分彩繪牆面遭人以油漆覆蓋，文化局也架設臨時保護牆，並結合在地藝術家、師生、社區居民共同創作，彩虹眷村即日起至6月30日重新開放免費參觀。

彩虹眷村曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點的彩虹村，每年吸引大量國內外遊客到訪。但去年彩虹爺爺與文創團隊發生合約糾紛，畫作遭破壞，加上屋齡50年的彩虹眷村年久失修，為保護彩虹村屋舍結構，維護遊客安全，文化局去年封村進行全面加固工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局表示，彩虹眷村即日起至6月30日重新開放，將利用這1個月聆聽遊客意見並吸取回饋，藉此評估調整與精進，園區巷內空間每週二至週日上午9時至下午5時開放(每週一休園維護)；園區為單一出入口，參觀民眾請由彩虹藝術公園廣場（嶺東南路旁）入園。

▲封村10個月，台中超夯網紅熱點彩虹眷村即日起開放試營運至6/30。（圖／文化局提供）

▲春安國小學童合力完成牆面彩繪。（圖／文化局提供）

文化局指出，彩虹眷村是世界級的景點，目前園區內仍有彩虹爺爺作品，這次透過在地居民的巧手及孩子們純真的筆觸進行共創，將黃爺爺素人藝術的精神傳承下去，開放後歡迎大家回到彩虹眷村，觀賞彩虹爺爺繽紛又充滿童趣的彩繪牆及更多不同的藝術作品。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨還沒停！　大雨轟5縣市
問性騷受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範？
快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45回應
快訊／李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆
陳建州親妹「2孩病床邊唱歌」惹淚！　范范揪心發聲
快訊／500元動滋券10點登記！　5大步驟一次看
快訊／EXO 3藝人要求解約！　SM娛樂強硬回應
快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了
可寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」限時1天
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

「他點名2行業」馬上賺年薪百萬　過來人認證：沒錯

封村整修10個月！　台中超夯打卡熱點彩虹眷村今起試營運至6／30

郭台銘初選失利後　曾馨瑩IG「寫下10字」抱3娃首發聲！

「火星通過鬼宿星團」明後兩天登場　以肉眼朝西方天空即可觀賞

高鐵2023暑假營隊來了！直擊列車維修　6／2起限時10天網路報名

快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了

拉花、杯測賽屢奪冠　崑大餐飲系賴力弘躍上國際舞台

鐵路節6／9登場！台鐵線上遊戲先暖身　祭Apple Watch、Switch大獎

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

「他點名2行業」馬上賺年薪百萬　過來人認證：沒錯

封村整修10個月！　台中超夯打卡熱點彩虹眷村今起試營運至6／30

郭台銘初選失利後　曾馨瑩IG「寫下10字」抱3娃首發聲！

「火星通過鬼宿星團」明後兩天登場　以肉眼朝西方天空即可觀賞

高鐵2023暑假營隊來了！直擊列車維修　6／2起限時10天網路報名

快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了

拉花、杯測賽屢奪冠　崑大餐飲系賴力弘躍上國際舞台

鐵路節6／9登場！台鐵線上遊戲先暖身　祭Apple Watch、Switch大獎

LIVE／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

慶祝行情沒出現！日神人學者分析侯友宜民調墊底　「一族群」成關鍵

「3萬房貸補貼」網站卡死1小時　全場氣炸：完全進不去

熱火「英雄哥」確定冠軍G1缺陣　希洛復出再等等

民進黨遭爆性騷吃案　他曝秘書長回應「絕不會息事寧人」

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

俄新一輪轟炸基輔3死　飛彈殘骸墜下「險砸中轎車」驚險畫面曝光

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

巨蛋旁33房華廈開1.68億求售　在地：房價合理「貴在它」

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

鄭明典揭台北上空1警訊：要出梅了

爆長期性騷小模！外流私密照　親綠插畫家道歉了

新冠反撲！診所每天塞爆　醫提3點建議

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

李多慧也朝聖大王具足蟲拉麵

90萬人能領1200！6月新制懶人包　學車、電費要變貴了

更多熱門

相關新聞

花蓮海岸公路台11線56.7K坍方

花蓮海岸公路台11線56.7K坍方

受瑪娃颱風外圍環流影響，東部海岸掀起陣風及巨浪，造成省道台11線56.7公里路基因海水衝擊，邊坡、護欄崩毀，30日公路局調來混凝土護欄應急，並在附近設置自動化影像系統。公路總局表示，必要時不排除暫時封閉。

國1西螺穿越橋改建逢端午連假　西螺南下匝道封閉！管制措施出爐

國1西螺穿越橋改建逢端午連假　西螺南下匝道封閉！管制措施出爐

投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建

投入4200萬　花蓮竹林橋原址重建

遊中橫注意囉　五一連假至月底多處交通管制

遊中橫注意囉　五一連假至月底多處交通管制

南投看守所認養植栽孤挺花　花海與彩繪圍牆相輝映

南投看守所認養植栽孤挺花　花海與彩繪圍牆相輝映

關鍵字：

彩虹眷村封閉彩繪

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

58歲楊繡惠突po超音波照！　

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面