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培養民眾護海意識　嘉義東石網寮漁港圍牆彩繪

▲▼ 不畏烈日當頭 響應愛海意識眾人彩繪東石網寮漁港 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣東石鄉彩繪東石網寮漁港 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

為喚醒海洋保育意識，嘉義縣政府今24日攜手海洋保育署舉辦「2023海洋抵嘉童樂繪！」，以改善海洋垃圾汙染為題，共同彩繪東石鄉網寮漁港堤防的矮圍牆面，海洋河川巡守隊也同時出動淨港，超過百位在地耆老、網寮國小學童親子在烈日下美化港口，蔚藍的色調令人目不轉睛。

▲▼ 不畏烈日當頭 響應愛海意識眾人彩繪東石網寮漁港 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣重視海洋保育議題，今彩繪活動盼提高民眾對海保的關注。縣長翁章梁、海保署組長李筱霞等人出席響應，翁章梁拿起畫筆塗抹牆面，在場不論網寮長青班長輩、國小學童不分年紀開心揮灑，不畏烈日完成，更攜手替國家海洋日及嘉義縣徽著色，宣示世代傳承，守護美麗海洋是共同責任。

▲▼ 不畏烈日當頭 響應愛海意識眾人彩繪東石網寮漁港 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣近年不僅輔導設置全國第一座廢棄蚵殼暫置場，還把海廢變黃金，將廢蚵殼、蚵繩回收再利用製成機能衣，去年更在網寮漁港周邊設置水質全自動監測站24小時監測採樣，沿海布袋、東石養蚵，既解決困擾長年的海廢物，水質監測更令蚵農安心，降低汙染衝擊。

▲▼ 不畏烈日當頭 響應愛海意識眾人彩繪東石網寮漁港 。（圖／嘉義縣政府提供）

網寮長青班高齡90幾歲的戴先生邊畫圖邊說，他對畫畫很有興趣，剛好活動提供空間讓他拿起畫筆作畫，又能認識海洋美化家園很有意義。

翁章梁表示，6月8日是世界海洋日，嘉縣環保局在6月尾聲呼應海洋日舉辦淨港及海洋繪畫，海裡的垃圾都是人為產生，盼透過活動讓小孩從小培養愛護海意識，建立環境共識，因我們的生活與海洋密不可分。

海洋汙染是全球性議題，嘉義縣辦活動寓教於樂提高公眾海保意識，環保局表示，如民眾發現海洋污染情形可撥打通報專線07-3380196，呼籲若未經許可從事油輸送、海域工程、海洋棄置等行為，依甫修法完成的海洋污染防治法可處100萬以上、1億以下罰鍰，勿以身試法。

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海洋保育嘉義縣東石網寮漁港彩繪

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