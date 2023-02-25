國寶級看板彩繪大師顏振發　228明信片限量贈送

▲台南市文化局聯手「國寶畫師」的電影看板彩繪師顏振發師傅，228連假4天在台南古蹟限定推出限量贈送的大師手繪古蹟明信片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接228連假，台南市文化局聯手「國寶畫師」的電影看板彩繪師顏振發師傅，連假4天在台南古蹟限定推出限量贈送的大師手繪古蹟明信片，凡購買全票參觀赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城的民眾皆有機會獲得。

此外赤崁樓、億載金城、東興洋行、安平樹屋也舉辦228相關活動，歡迎民眾到台南體驗和感受濃厚的文化的深度。

文化局指出，顏振發師傅手繪台南地標性的國定古蹟赤崁樓、安平古堡及億載金城，顏振發師傅曾被英國BBC喻為「台灣最後一位手繪電影海報畫家」，是台灣也是台南珍貴的國寶級電影手繪看板職人，2018年更獲頒台南市卓越市民的殊榮。

台南古蹟遠近馳名，每次假期總吸引大批民眾參訪，這些兼具文化與建築之美的古蹟，更成為民眾留影的重要標的；為了提供更有手感溫度的紀念，文化局將顏振發創作的珍貴手繪畫作轉化為古蹟明信片，希望民眾們能藉此留下對台南這個城市的美好記憶和體驗，更加了解這城市蘊含的歷史意義。

228連假4天假期，文化局各古蹟景點除了每天購全票入園限量贈送明信片，還有赤崁樓「盆與藝/赤崁盆景藝術體驗活動」、億載金城「台語導覽解說活動」、安平樹屋「樹屋小學堂─手作植物球苔體驗」以及東興洋行「廟宇賞析巡禮系列講座及走讀活動」等系列活動，另外安平樹屋藝術倉庫「貓語‧藝─徐瑞繪畫與雕塑展」、朱玖瑩故居「印刷的先驅-大小碑林拓本特展」、東興洋行「洋行舊事‧玻光顯影」特展均展示至2月28日，歡迎民眾把握最後展期前往欣賞。掌握台南古蹟二二八連假最新活動詳情，歡迎持續鎖定台南市文化局網站及「藝遊台南」臉書粉絲專頁！